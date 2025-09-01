OM – Dernier jour du mercato : 2 arrivées et 1 départ déjà actés !

L’Olympique de Marseille continue d’animer le marché des transferts avec plusieurs mouvements déjà confirmés. Le club phocéen a validé un départ majeur et s’apprête à enregistrer deux arrivées importantes dans son effectif.

Selon Fabrizio Romano, le départ d’Adrien Rabiot est désormais scellé : « Adrien Rabiot à l’AC Milan, HERE WE GO! Accord conclu pour un forfait de 10 millions d’euros. Contrat de quatre ans pour Rabiot, dont la visite médicale à Milan lundi a été autorisée par l’OM. De retour avec Max Allegri. »

Rabiot file à l’AC Milan

Info @FabrizioRomano : “Adrien Rabiot à l’AC Milan, HERE WE GO!” “Accord conclu pour un forfait de 10 millions d’euros € . Contrat de quatre ans pour Rabiot, dont la visite médicale à Milan lundi a été autorisée par l’OM. De retour avec Max Allegri.”#MercatOM #OM #Rabiot https://t.co/cLVYwtrr8P — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2025



Le milieu de terrain français quitte donc l’OM après un passage remarqué. Cette opération offre aux dirigeants marseillais une rentrée financière intéressante tout en libérant de la place dans l’entrejeu. L’AC Milan récupère un joueur d’expérience, habitué aux joutes européennes, et qui retrouvera un entraîneur qu’il connaît bien.

Palmieri attendu à Marseille, Aguerd en approche

Selon les informations de FootMercato, l’OM tient déjà sa première recrue défensive avec l’arrivée imminente d’Emerson Palmieri. L’ancien joueur de l’OL et de West Ham était attendu dimacnhe à Marseille pour finaliser un transfert évalué à 700 000 €, plus 300 000 € de bonus éventuels. Il doit arriver ce lundi. « Cette arrivée confirme la volonté des dirigeants marseillais de renforcer encore l’effectif de Roberto De Zerbi, alors que la saison vient tout juste de débuter », précise le média spécialisé.

Selon @Santi_J_FM : « Accord TOTAL proche d’être trouvé entre l’OM, West Ham et Nayef Aguerd » 🤝 contrat de 5 ans, transfert estimé à 21/23M€ bonus compris Arrivée demain ? #MercatOM pic.twitter.com/kKQV2lSlVJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2025

Et le chantier défensif ne s’arrête pas là. Toujours d’après FootMercato, un accord est proche entre l’OM et West Ham pour Nayef Aguerd. Le défenseur marocain devrait s’engager pour cinq saisons, dans un transfert estimé entre 21 et 23 millions d’euros, bonus compris. L’international est attendu à Marseille dès ce lundi pour finaliser son arrivée.

Avec ces mouvements, l’OM démontre sa volonté de bâtir un effectif compétitif autour de Roberto De Zerbi. Entre le départ acté de Rabiot et les signatures attendues de Palmieri et Aguerd, le mercato marseillais prend une tournure décisive.