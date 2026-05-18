OM : Emerson clarifie son avenir après Rennes !

L’Olympique de Marseille a terminé sa saison sur une victoire face au Stade Rennais au Vélodrome, insuffisante toutefois pour décrocher une qualification en Ligue des Champions. Malgré ce succès, l’OM devra se contenter de la Ligue Europa après avoir échoué à seulement deux points du top 4.

Après la rencontre, Emerson Palmieri s’est arrêté en zone mixte pour revenir sur cette fin de saison frustrante, les turbulences traversées par le club avec les changements d’entraîneurs, mais aussi sur son avenir personnel à Marseille. L’international italien a tenu un discours lucide, tout en affichant son attachement au club phocéen et au Vélodrome.

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Emerson frustré par l’échec en Ligue des Champions

Le défenseur marseillais n’a pas caché sa déception après cette cinquième place finale, même s’il a rappelé que l’équipe avait tenté de se battre jusqu’au bout.

« Nous voulions, dès le début de la saison, terminer le plus haut possible. Nous avions l’opportunité d’aller en Ligue des Champions. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits à 100 % parce que c’était notre objectif. Nous devons être honnêtes. Nous comprenons l’agitation des supporters, mais à la fin, nous devons faire notre travail. Je crois que nous avons essayé jusqu’au bout. Nous allons finalement jouer la Ligue Europa, qui reste une compétition importante. Maintenant, nous devons bien organiser le club, les joueurs et préparer la prochaine saison. »

L’ancien joueur de Chelsea a également reconnu que les nombreux points perdus au cours de la saison laisseraient forcément des regrets dans le vestiaire olympien.

« Oui, c’est très difficile. Je suis entré dans le vestiaire, j’ai vu les résultats et tu commences forcément à penser aux points perdus cette saison. Pour deux points, nous ne sommes pas allés en Ligue des Champions. Cela nous fait mal, mais en même temps, cela nous fait grandir. Nous avons besoin de tout le monde pour la saison prochaine. Nous avons besoin de nos supporters. Je veux aussi les remercier parce qu’aujourd’hui, même s’ils étaient frustrés au début et à la fin, pendant le match ils ont été avec nous. Ils nous ont énormément aidés. Pour la saison prochaine, nous aurons encore besoin d’eux. Et nous devons faire une saison meilleure. Nous ferons mieux, c’est certain. »

« Je suis heureux à Marseille »

Alors que plusieurs mouvements sont attendus cet été à l’OM, Emerson a également clarifié sa situation personnelle. Sous contrat avec Marseille, l’Italien a affiché son envie de poursuivre l’aventure sur la Canebière.

« J’ai un contrat ici. Il me reste encore un an et il y a une autre année en option. Je respecte ce contrat. Je suis ici et je suis heureux à Marseille. Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotions avec des supporters et dans un stade comme celui-ci. C’était magnifique pour moi. Si le club veut que je reste, alors je serai là. »

Enfin, le latéral gauche a insisté sur l’atmosphère unique qu’il a découverte au Vélodrome cette saison.

« Personnellement, je n’avais jamais vécu dans un club avec une telle passion. J’ai connu de grands clubs comme West Ham, Chelsea ou la Roma, et cela a été magnifique aussi. Mais ici, c’est différent. À Marseille, on ressent encore davantage la passion des supporters. Je garderai cette saison avec moi. Pas seulement pour les résultats, parce que nous pouvions faire mieux, mais surtout pour cette passion, pour l’ambiance du Vélodrome. C’était une expérience magnifique pour moi. À 31 ans, je voulais encore ressentir ce genre d’émotions. J’espère que la saison prochaine nous rendrons les supporters encore plus heureux. »