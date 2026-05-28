OM : Grégory Lorenzi officiellement nommé directeur sportif, Marseille lance sa reconstruction

L’Olympique de Marseille a officiellement lancé un nouveau chapitre de son projet sportif. Dans un communiqué publié ce jeudi 28 mai 2026, le club phocéen a annoncé la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Une arrivée stratégique alors que l’OM entame une profonde phase de reconstruction après une saison agitée en interne et une situation financière particulièrement délicate.

Ancien directeur sportif du Stade Brestois entre 2016 et 2026, Lorenzi prendra ses fonctions immédiatement. Sa nomination a été validée conjointement par Stéphane Richard, futur président du directoire, Frank McCourt, propriétaire du club, ainsi que la direction et le conseil de surveillance olympien.

Un profil reconnu pour son travail à Brest

Né à Bastia en 1983, Grégory Lorenzi s’est imposé ces dernières années comme l’un des dirigeants les plus respectés du football français. Après une carrière de joueur professionnel, il avait rejoint les coulisses du Stade Brestois où il a piloté la progression spectaculaire du club breton.

Sous sa direction sportive, Brest est parvenu à remonter en Ligue 1 avant de s’installer durablement dans l’élite, jusqu’à atteindre les barrages de Ligue des champions en 2025. Son travail de recrutement, sa capacité à valoriser les joueurs et sa gestion rigoureuse des ressources ont fortement séduit les dirigeants marseillais.

Une nouvelle politique sportive à Marseille

Dans son communiqué, l’OM précise que Grégory Lorenzi aura pour mission de « définir et conduire la politique sportive du club », avec une attention particulière portée au développement des joueurs et à une gestion plus maîtrisée des ressources financières.

Dans un contexte marqué par la crise des droits TV et les difficultés économiques du football français, Marseille souhaite désormais s’appuyer sur un modèle plus durable et plus structuré.

La formation sera également au cœur du projet. L’objectif affiché est clair : faire de l’OM « l’une des principales références » françaises dans ce domaine.

Stéphane Richard affiche sa confiance

Le futur président du directoire de l’OM, Stéphane Richard, a salué l’arrivée du dirigeant corse dans le communiqué officiel :

« Grégory Lorenzi a su bâtir, dans la durée, un modèle de gestion sportive cohérent et exigeant. Sa capacité à identifier des joueurs, à les accompagner et à construire un collectif performant, tout en optimisant les ressources, en fait le profil que nous souhaitons pour conduire le projet sportif de l’Olympique de Marseille. Nous lui faisons pleinement confiance pour engager ce nouveau chapitre avec le sérieux et l’ambition que ce club mérite. »

Lorenzi : « Un honneur et un grand défi »

De son côté, Grégory Lorenzi n’a pas caché sa fierté de rejoindre l’Olympique de Marseille :