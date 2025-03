OM : La confidence de Luis Henrique sur son mercato !

Malgré des statistiques solides avec 9 buts et 6 passes décisives, Luis Henrique traverse une période plus discrète dans le jeu. L’ailier reconverti en piston droit a évoqué son mercato estival et l’impact du coach De Zerbi…

Remplaçant lors de la victoire de l’OM face à Lens samedi, l’ailier brésilien a évoqué son lien avec Roberto De Zerbi dans un entretien accordé au Corriere dello Sport. L’ancien joueur de Botafogo a révélé un échange avec son entraîneur italien au moment de son arrivée à Marseille : « Quand De Zerbi a signé à Marseille, il m’a envoyé un message pour me dire que je resterais. « Ensemble, nous ferons de grandes choses et nous nous amuserons », m’a-t-il dit. » En aout 2024, Luis Henrique a signé une prolongation de contrat, avec l’Olympique de Marseille et se retrouve lié avec le club jusqu’en 2028.

🔵⚪️ S’il a avancé une condition physique insuffisante pour justifier les absences de Mason Greenwood et Luis Henrique au coup d’envoi vs Lens. Roberto De Zerbi leur reproche surtout un manque d’implication ces derniers temps Cas d’école « syndrome » Payet ? @lequipe #TeamOM pic.twitter.com/cvlkjbAZT1 — BAWOAWA (@BAWOAWWA) March 10, 2025

Malgré une influence en baisse dans le jeu ces dernières semaines, Luis Henrique ne cache pas son admiration pour le technicien italien : « De Zerbi est un grand entraîneur. La confiance qu’il nous accorde et son idée du jeu sont fondamentales pour nous. Il m’explique chaque mouvement, et le fait qu’il soit très exigeant est positif. »

Si le Brésilien doit faire face à une concurrence accrue, notamment avec l’émergence de certains coéquipiers, sa relation avec De Zerbi pourrait lui permettre de retrouver un rôle plus important dans les prochaines semaines.