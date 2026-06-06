OM : Le mercato en stand-by…

Le mercato de l’Olympique de Marseille est actuellement à l’arrêt. Dans l’attente du verdict de l’UEFA concernant la situation financière du club, attendu mercredi prochain, les dirigeants marseillais ont décidé de geler plusieurs budgets, empêchant toute avancée concrète sur le recrutement estival.

L’OM contraint de patienter avant de lancer son mercato

L’incertitude continue d’entourer l’OM à l’approche du mercato estival. Selon les informations de La Provence, le club phocéen a choisi de bloquer ses budgets à tous les niveaux en attendant la décision de l’UEFA, qui doit être rendue mercredi prochain.

Cette mesure de prudence s’explique par le contexte réglementaire dans lequel évolue actuellement le club marseillais. L’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA examine la situation de plusieurs formations européennes, dont l’Olympique de Marseille. À ce stade, plusieurs scénarios restent possibles, allant d’une simple mise en garde à une amende, voire à une exclusion des compétitions européennes dans l’hypothèse la plus sévère.

Dans ces conditions, les dirigeants olympiens ne souhaitent prendre aucun engagement financier supplémentaire avant de connaître précisément les conclusions de l’UEFA.

Des conséquences immédiates sur le recrutement

Toujours selon La Provence, Stéphane Richard, qui deviendra officiellement président de l’OM le 2 juillet prochain, a informé les salariés du club de l’impossibilité d’avancer sur les dossiers liés au recrutement.

Le gel budgétaire ne concerne pas uniquement l’équipe professionnelle. Les investissements prévus pour le centre de formation sont également impactés. Les jeunes joueurs ciblés par le club ne peuvent ainsi pas être intégrés tant que la situation n’est pas clarifiée.

Pour l’heure, l’Olympique de Marseille se retrouve donc dans une position d’attente. Alors que plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà commencé à préparer activement leur mercato, l’OM ne dispose pas de la visibilité nécessaire pour accélérer ses opérations.

Le verdict de l’UEFA, attendu mercredi prochain, apparaît désormais comme une étape déterminante pour permettre au club marseillais de définir sa stratégie de recrutement et de débloquer les budgets actuellement gelés.