OM : Le mercato s’accélère ! 2 arrivées et 2 départs souhaités au milieu !

L’OM s’active sur le mercato hivernal avec une double piste offensive au milieu et des ajustements prévus dans l’entrejeu pour répondre aux besoins de Roberto De Zerbi et relancer la dynamique du groupe.

Une opération Timber qui se précise

L’Olympique de Marseille est sur le point de finaliser l’arrivée de Quinten Timber (24 ans), milieu de terrain de Feyenoord Rotterdam, selon les informations du journaliste spécialisé mercato Fabrizio Romano. Un accord verbal a été conclu entre le club phocéen et le joueur sur les conditions salariales, tandis que les discussions entre Marseille et Feyenoord se poursuivent autour de l’indemnité de transfert. Une conclusion positive pourrait intervenir dans les prochaines 24 heures.

Le Néerlandais, frère jumeau de Jürrien Timber (Arsenal), est sous contrat jusqu’en juin 2026 et pourrait arriver à moindre coût compte tenu de sa situation contractuelle. Polyvalent au milieu, il offrirait plusieurs solutions tactiques à De Zerbi entre le rôle de milieu défensif et de milieu central.

Cette piste, considérée active et prioritaire, répond au besoin identifié d’un renfort structurant dans un secteur où l’OM a souffert d’un manque de régularité et de contrôle du jeu.

🚨 Mercato OM : Quinten #Timber très proche de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Info : @FabrizioRomano ✅ Accord verbal sur le salaire ✅ ⚡ Négociations finales avec Feyenoord sur l’indemnité de transfert Polyvalent au milieu, le Néerlandais de 24 ans pourrait débarquer… pic.twitter.com/Y7UsyfQFet — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2026

Abdelli, Bakola et Angel Gomes : les pièces du puzzle marseillais

Parallèlement au dossier Timber, Marseille n’a pas abandonné la piste menant à Himad Abdelli (26 ans), milieu d’Angers SCO en fin de contrat en juin prochain. Selon L’Équipe, le club phocéen négocie toujours avec Angers pour l’attirer dès ce mercato d’hiver.

Une séquence médiatique récente montre même Abdelli portant un maillot de l’OM dans les tribunes d’un match d’Angers, un signe fort de l’intérêt du milieu pour le projet marseillais.

Le recrutement de ces deux milieux — Timber et Abdelli — s’inscrit dans une stratégie claire de renforcement de l’entrejeu, avec l’objectif de densifier un secteur impacté par des performances en demi-teinte cette saison.

Pour faire de la place à ces arrivées, l’OM espère également se séparer de certains éléments de son effectif milieu. Darryl Bakola (courtisé en Bundesliga) et Angel Gomes (milieu arrivé libre lors du précédent mercato) sont notamment évoqués comme candidats à un départ si des offres conformes aux attentes du club se présentent.

Ces mouvements devraient permettre d’alléger les masses salariales, tout en donnant à Marseille une marge de manœuvre tactique et économique pour renforcer l’équipe dans les semaines à venir.

Un milieu en pleine mutation

L’arrivée potentielle de Quinten Timber dans les prochains jours constitue une vraie priorité pour l’OM, qui souhaite améliorer sa maîtrise du jeu au cœur du terrain. Dans un championnat de Ligue 1 où les transitions et la gestion du tempo sont essentielles, ce recrutement pourrait offrir à De Zerbi une option supplémentaire pour stabiliser son système.

Dans le même temps, l’opération Abdelli reste ouverte, mais dépend encore des négociations avec Angers, et d’éventuelles décisions concrètes dans les prochains jours.

Sur le plan des départs, les discussions autour de Bakola et Angel Gomes montrent que l’OM cherche à rationaliser son effectif pour se concentrer sur les profils qui s’inscrivent pleinement dans le projet sportif actuel.