OM : McCourt remet au pot, un jeune défenseur visé et le point mercato de Longoria… les 3 infos clés du jour à Marseille

Entre un nouveau déficit financier, une piste prometteuse sur le marché des jeunes talents et un discours de fermeté de Pablo Longoria sur le mercato d’hiver, l’Olympique de Marseille a vécu une journée dense en informations structurantes pour son avenir.

1. Finances de l’OM : McCourt remet au pot, l’équilibre toujours hors de portée

L’Olympique de Marseille s’achemine vers un nouvel exercice déficitaire. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen devrait enregistrer un résultat net négatif d’environ 37 millions d’euros à l’issue de la saison 2024-2025, un chiffre proche de celui de l’exercice précédent (-39 M€). Depuis le rachat du club en 2016, Frank McCourt n’a encore jamais présenté de bilan excédentaire, avec des pertes cumulées estimées à près de 500 millions d’euros.

Lors de l’assemblée générale mixte du 27 juin, le propriétaire américain a validé une nouvelle injection de 94,5 millions d’euros, destinée à couvrir les pertes. Il a rappelé avoir investi près de 750 millions de dollars depuis son arrivée, tout en se disant ouvert à l’entrée d’un investisseur minoritaire, sans envisager une vente du club.

Dans un football français économiquement fragilisé, l’OM reste fortement dépendant de la Ligue des champions. Les revenus liés à la C1 atteignent déjà près de 50 millions d’euros, contre un plafond d’environ 30 millions pour les droits TV nationaux, même en cas de titre. Malgré une revalorisation importante de l’effectif – estimé entre 280 et 400 millions d’euros selon les sources – et des revenus globaux en hausse (environ 240 M€), la maîtrise des charges demeure un enjeu central.

2. Mercato : l’OM attentif au jeune Gabriel Ramaj

Sur le front du recrutement, l’OM suit de près Gabriel Ramaj, défenseur central gaucher de l’Atalanta Primavera. Âgé de 19 ans, le joueur s’est imposé comme l’un des cadres de la réserve bergamasque, dont il porte régulièrement le brassard de capitaine.

International espoirs albanais, Ramaj s’est notamment illustré en UEFA Youth League, affichant une maturité précoce, une qualité de relance affirmée et une solide lecture du jeu. Selon le journaliste Rudy Galetti, l’OM figure parmi les clubs attentifs à son évolution, aux côtés du Slavia Prague et du FC Saint-Gall. À ce stade, il s’agit d’un suivi et non d’une offensive concrète.

3. Mercato d’hiver : Longoria prône la prudence et ferme la porte à Højbjerg

En conférence de presse au stade Vélodrome, le président Pablo Longoria a clarifié la feuille de route hivernale. Le message est limpide : priorité à l’équilibre économique. « Le mercato d’hiver ? Je vais être très clair : quand tu commences la saison, tu as un objectif économique », a-t-il expliqué, reconnaissant que l’été a coûté plus cher que prévu.

🗣️”#Mercato d’hiver : Pas de joueurs à partir du moment où nous ne serons pas retombés sur l’équilibre financier!”#Longoria : “Il n’y a aura pas de joueurs à partir du moment où nous ne serons pas retombés sur l’équilibre financier que nous nous sommes fixés en début de saison.… pic.twitter.com/Mu24lle7PE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025



L’OM cherchera donc à alléger sa masse salariale, notamment via des départs de joueurs au temps de jeu limité, sans bouleverser l’effectif. Sur le plan sportif, un renfort offensif ciblé n’est pas exclu pour soulager Greenwood, très sollicité depuis le début de saison.

En revanche, Pierre-Emile Højbjerg ne partira pas. « Il n’y a pas de discussion. Nous avons une position ferme », a martelé Longoria, concluant sans ambiguïté : « Il n’y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Je ferme complètement la porte ».