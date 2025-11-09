OM : Medhi Benatia détaille la stratégie des mercatos à venir…

L’Olympique de Marseille prépare activement son avenir. À la suite de la victoire convaincante contre Brest (3-0), Medhi Benatia a confirmé l’arrivée de Federico Balzaretti au sein de l’organigramme du club. L’ancien défenseur international marocain a profité de sa prise de parole en zone mixte pour officialiser cette collaboration et préciser la ligne directrice du prochain mercato olympien.

Balzaretti, une arrivée de confiance et d’expérience

« C’est quelqu’un que je connais très bien, avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec et c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connaît le milieu, qui connaît bien le ballon et il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato, valorisation de jeunes joueurs », a déclaré Medhi Benatia au micro des journalistes.

L’arrivée de Federico Balzaretti, ancien latéral gauche international italien passé par la Juventus et l’AS Rome, s’inscrit dans la volonté du club de renforcer sa structure sportive avec des profils expérimentés. En travaillant aux côtés de Benatia, Balzaretti apportera son expertise dans le recrutement et la détection des talents, deux axes jugés essentiels pour faire grandir l’OM dans la durée.

Une stratégie tournée vers la jeunesse et la compétitivité

Au-delà de cette nomination, le directeur du football a précisé les ambitions marseillaises sur le marché des transferts. « On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là. On sait qu’aujourd’hui, quand tu veux prendre un top joueur de 19 ou 20 ans, tu es forcément en concurrence avec Liverpool, Arsenal… donc peut-être qu’il ne vient pas forcément », a-t-il expliqué avant de détailler la nouvelle approche : « Il faut peut-être chercher un petit peu plus jeune et essayer de les accompagner. C’est histoire de se renforcer, faire passer le club à un niveau supérieur avec des gens compétents. Je suis très fier, très content, qu’il nous ait rejoints et comme j’ai dit, c’est avant tout une très belle personne. »

Avec ce discours, Benatia trace les contours d’une politique ambitieuse : miser sur la formation, la valorisation des jeunes et la compétence humaine pour construire un projet solide. L’arrivée de Balzaretti s’inscrit clairement dans cette vision, confirmant que l’OM veut désormais conjuguer expérience et avenir pour s’installer durablement parmi les clubs les plus structurés du football européen.