OM Mercato : Chelsea va revenir à la charge pour Koundé… Quid de Kamara ?

Les deux étaient pressentis pour quitter leur club cet été. Les deux sont finalement restés. En revanche, Chelsea pourrait retenter de recruter Jules Koundé qui est l’une des priorités de Tuchel. Kamara, en fin de contrat en juin prochain pourrait donc le remplacer en janvier et ne pas partir gratuitement.

Longtemps annoncé partant chez les Blues de Londres, Jules Koundé est finalement resté à Séville. Pourtant, le joueur et Chelsea avaient, eux, réussi à trouver un accord. D’autant plus que l’équipe de Thomas Tuchel avait fait de la place en défense en envoyant Kurt Zouma à West Ham. En revanche, l’accord Chelsea – Séville n’avait pas était trouvé, comme l’explique Julian Lopetegui, coach andalou.

« Koundé est finalement resté car le club a décidé que c’était la bonne chose à faire sur la base de l’évaluation des offres qu’ils ont pu avoir. » Julian Lopetegui – Source : Diario de Sevilla (06/09/2021)

En revanche, le dossier n’est pas clos. En effet, selon The Evening Standard, Thomas Tuchel a toujours le souhait d’attirer un défenseur. En l’occurrence, la priorité reste Jules Koundé. Le club londonien pourrait donc revenir à la charge en janvier prochain. A noter que la clause libératoire du jeune international français est de 80 millions d’euros.

Chelsea ‘monitoring Jules Kounde’ ahead of January transfer swoop after missing out on Sevilla defender in summer https://t.co/bhn8fW54JD

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 9, 2021