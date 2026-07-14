OM Mercato : pourquoi l’Atlético de Madrid a finalement lâché Mason Greenwood !

L’Atlético de Madrid ne devrait finalement pas recruter Mason Greenwood. Alors que le club espagnol s’était rapproché des exigences financières du joueur, son attitude durant les négociations a fini par refroidir les dirigeants madrilènes, selon les informations de L’Équipe. Une décision qui laisse désormais Fenerbahçe en pole position.

Selon L’Équipe, le dossier Mason Greenwood a connu un tournant décisif lundi soir. Alors que l’attaquant de l’Olympique de Marseille figurait parmi les priorités offensives de l’Atlético de Madrid, le club espagnol a décidé de mettre fin aux discussions.

Le quotidien explique que les Colchoneros avaient pourtant réalisé un effort important ces derniers jours en se rapprochant des conditions financières proposées par Fenerbahçe. Malgré cette avancée, le comportement du joueur aurait fini par faire douter les dirigeants madrilènes.

Une attitude qui a refroidi l’Atlético

D’après L’Équipe, Mason Greenwood aurait laissé entendre à plusieurs de ses coéquipiers marseillais que le projet de l’Atlético de Madrid avait sa préférence. Pourtant, le quotidien affirme que l’attaquant anglais a mis près de deux jours à répondre à Diego Simeone lorsque l’entraîneur madrilène a pris contact avec lui.

Selon L’Équipe, cette attitude jugée trop attentiste a surpris les dirigeants espagnols. Le média ajoute que ce manque de réactivité, associé au passé extra-sportif controversé du joueur, a fini par convaincre l’Atlético de ne pas aller plus loin dans le dossier.

Le quotidien précise également que cet historique avait déjà conduit plusieurs clubs saoudiens à renoncer à une offensive ces derniers mois.

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Fenerbahçe désormais en position idéale

Toujours selon L’Équipe, cette décision profite directement à Fenerbahçe. Le club stambouliote travaillerait sur ce dossier depuis plusieurs semaines et aurait déjà trouvé un accord avec l’entourage du joueur concernant un contrat de quatre saisons.

Le quotidien révèle également que Mason Greenwood a été aperçu dimanche à l’aéroport de Marignane. Absent des deux derniers entraînements de l’OM, l’attaquant serait parti prendre du recul afin de réfléchir à son avenir.

Tous les indicateurs sont désormais favorables au club turc, qui aurait préparé une offre de 40 millions d’euros, assortie de bonus, destinée à convaincre l’Olympique de Marseille de conclure le transfert.