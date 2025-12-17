OM : mercato, retours importants et dossiers sensibles… les 3 infos clés du jour à Marseille

L’actualité de l’Olympique de Marseille a été particulièrement dense ces dernières heures. Entre une piste mercato séduisante en défense, une bonne nouvelle médicale en attaque et plusieurs dossiers en suspens à l’approche de l’hiver, le club phocéen avance sur plusieurs fronts. Tour d’horizon des trois informations majeures du jour autour de l’OM.

1 – Mercato OM : Marseille séduit par le défenseur le plus décisif d’Europe

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille continue d’explorer activement le marché pour renforcer son effectif, notamment dans le secteur défensif. Selon les informations de Foot Mercato, la direction olympienne s’intéresse de près à Souffian El Karouani, latéral gauche marocain évoluant au FC Utrecht.

Âgé de 25 ans, El Karouani réalise une saison exceptionnelle. Il affiche des statistiques impressionnantes pour un défenseur : 3 buts et 15 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues, faisant de lui le défenseur le plus décisif d’Europe sur l’exercice en cours. Un profil moderne, très offensif, qui correspond à la philosophie de jeu recherchée par l’OM.

Preuve de cet intérêt concret, Federico Balzaretti, récemment nommé directeur sportif adjoint pour épauler Medhi Benatia, s’est déplacé à Nottingham afin d’assister à une rencontre d’Utrecht en Ligue Europa. L’OM voit en El Karouani un joueur capable de compléter le profil d’Emerson, arrivé l’été dernier et déjà bien installé dans le onze marseillais.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le latéral marocain n’envisagerait pas de prolonger, ce qui ouvre la porte à une opportunité de marché. Toutefois, la concurrence est réelle avec le FC Porto et Benfica également sur le dossier. Marseille devra donc se montrer réactif s’il souhaite avancer sur cette piste.

2 – OM : Amine Gouiri fait son retour à l’entraînement

Autre information importante du jour, et cette fois-ci plus rassurante sur le plan sportif : Amine Gouiri a repris l’entraînement avec l’Olympique de Marseille après près de deux mois d’absence. L’attaquant international algérien s’était gravement blessé à l’épaule lors d’un match avec sa sélection face à l’Ouganda, nécessitant une intervention chirurgicale.

Après son opération, Gouiri avait rejoint le centre médical Aspetar à Doha début novembre pour suivre un programme de rééducation intensif. Forfait pour la CAN 2025, le joueur a respecté un protocole strict mêlant kinésithérapie, renforcement musculaire et travail individuel, lui permettant de revenir progressivement sur les terrains.

Selon La Gazette du Fennec, l’attaquant a repris des séances adaptées sous la supervision étroite du staff médical marseillais. La prudence reste de mise, l’objectif étant d’assurer un retour à la compétition uniquement lorsque le joueur sera totalement rétabli.

Pour l’OM, cette reprise est une excellente nouvelle. Gouiri pourrait bientôt renforcer un secteur offensif sollicité, à un moment clé de la saison où les échéances s’enchaînent en championnat comme en coupes.

3 – Maupay, Lirola… des dossiers toujours en suspens avant l’hiver

Enfin, plusieurs situations délicates continuent de s’installer dans la durée à Marseille. Neal Maupay et Pol Lirola, en particulier, ne font toujours pas partie des plans de Roberto De Zerbi cette saison. Déjà placés sur la liste des départs l’été dernier, les deux joueurs avaient refusé plusieurs opportunités, préférant rester à l’OM malgré un temps de jeu très limité.

Le constat est sans appel : à eux deux, Maupay et Lirola totalisent seulement 96 minutes de jeu cette saison. Le latéral espagnol n’a disputé que trois brèves apparitions en Ligue 1, tandis que l’attaquant français a principalement évolué avec la réserve avant quelques entrées anecdotiques avec le groupe professionnel.

Derrière eux, Ulisses Garcia et Rubén Blanco connaissent également une saison compliquée, cantonnés à des rôles secondaires sans réelle perspective immédiate. En interne, aucune tension particulière n’est signalée, les joueurs restant impliqués dans la vie du groupe.

À l’approche du mercato hivernal, ces dossiers pourraient toutefois devenir prioritaires. Lirola, en fin de contrat en juin prochain, pourra négocier librement dès janvier, tandis que Maupay est encore lié à l’OM pour deux saisons et demie. Pour ces joueurs en marge, l’hiver s’annonce décisif, autant pour leur avenir personnel que pour l’équilibre de l’effectif marseillais.