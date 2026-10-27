Faris Moumbagna pourrait quitter l’OM dès le mercato hivernal. Le club marseillais étudierait un prêt ou une vente de l’attaquant camerounais, qui n’aurait plus sa place dans les plans à moyen terme.

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Le début de saison de Faris Moumbagna↗ n’a pas répondu aux attentes de l’Olympique de Marseille. Selon But! Football Club, la direction olympienne chercherait désormais une porte de sortie pour son avant-centre lors du mercato de janvier 2027. L’objectif serait de réorganiser le secteur offensif et de libérer une place dans l’effectif après les premiers mois de compétition.

Un départ envisagé après plusieurs signaux

L’attaquant camerounais de 26 ans était arrivé à Marseille en janvier 2024, en provenance de Bodø/Glimt. Son absence du groupe lors de la défaite contre le Sturm Graz (0-1) en Ligue Europa, puis sa situation face au Havre (4-3), ont constitué deux signaux concernant sa place dans la rotation marseillaise. Le possible premier contrat professionnel d’Antoine Valero pourrait également modifier la hiérarchie offensive. Le jeune attaquant est considéré en interne comme le remplaçant numérique de Moumbagna↗ à moyen terme, tandis que Neal Maupay resterait la doublure d’Amine Gouiri.

Prêt ou transfert définitif pour Moumbagna ?

Deux options seraient actuellement envisagées pour l’avenir de Moumbagna↗. La première consisterait à le prêter, une formule déjà utilisée la saison dernière avec Cremonese, afin qu’il retrouve du temps de jeu dans un nouvel environnement et puisse éventuellement relancer sa valeur marchande. La seconde possibilité serait une vente dès janvier 2027. Dans cette hypothèse, l’OM pourrait devoir revoir ses exigences financières à la baisse par rapport à l’investissement réalisé pour recruter le joueur. Sa valeur est estimée à 3,5 millions d’euros par Transfermarkt, un montant qui pourrait entrer dans les discussions si Marseille privilégiait un transfert rapide.