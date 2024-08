OM : Les premières nouvelles de la grosse blessure de Faris Moumbagna !

L’Olympique de Marseille s’impose à Brest (1-5) ce samedi à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. L’une des grosses interrogations de la rencontre a été la sortie sur blessure de Faris Moumbagna. Les premières nouvelles sont une crainte mais pas de confirmation.

Karim Attab, journaliste pour Maritima est à Brest pour la rencontre face au SB29 ce samedi. Il a posté les premières nouvelles concernant la blessure de Faris Moumbagna, sorti sur civière. Cependant, personne n’est capable à l’heure actuelle de lui confirmer ou non s’il sera absent pour une longue période.

« Au moment où j’écris, personne n’est capable de donner des nouvelles de Faris Moumbagna. Ni le staff, ni la direction, mais la crainte d’une grave blessure est très présente. Ses coéquipiers pensaient tous à lui à la fin du match », a posté le journaliste sur son compte X.

« On a bien commencé ce championnat. On a marqué tous les buts qu’il fallait mettre. Avec tout le respect pour Brest, qui est une belle équipe, on est contents. On est prêt je l’avais dis avant de venir ici. On va se reposer et voir ce qu’on a fait de bien et de moins bien, 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗺𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗵𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗷𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲 pour être mieux encore. (…) Pour ma part je suis tombé amoureux de cette ville dès que je suis arrivé ici. et maintenant je dois porter ce brassard avec de de la personnalité et de la responsabilité » a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM

