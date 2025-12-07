Mercato Ex-OM : Que devient Faris Moumbagna ?

Parti de Marseille pour se relancer, Faris Moumbagna vit un début d’aventure très compliqué à la Cremonese. Annoncé comme un renfort prometteur après une saison gâchée par une rupture des ligaments croisés, l’attaquant camerounais peine une nouvelle fois à enchaîner. Et les chiffres sont inquiétants : seulement 14 minutes disputées depuis août.

Recruté par l’OM en janvier 2024, Moumbagna avait vu son histoire marseillaise s’effondrer dès la première journée, victime d’une grave blessure. Après de longs mois d’absence et un retour avorté, Roberto De Zerbi ne comptait plus sur lui. L’été dernier, un prêt avec option d’achat à la Cremonese apparaissait alors comme la meilleure solution pour repartir de zéro.

A lire aussi : Ex OM : Le début du réveil de Luis Henrique ?

Mais de l’autre côté des Alpes, les pépins physiques ont repris le dessus. Touché à plusieurs reprises, Moumbagna a manqué huit matchs et n’a quasiment pas pu défendre sa place. Pendant ce temps, la concurrence s’est installée : Jamie Vardy et Federico Bonazzoli, tous deux déjà à quatre buts, ont pris les commandes de l’attaque.

Derrière eux, d’autres options existent encore pour Davide Nicola, ce qui rend la remontée dans la hiérarchie encore plus difficile pour l’ancien Marseillais.

Une petite éclaircie est toutefois apparue : Moumbagna était de retour dans le groupe le week-end dernier contre Bologne. Un signe encourageant mais encore fragile. Pour espérer enfin lancer sa saison — et sauver son avenir en Serie A — l’attaquant doit maintenant enchaîner les semaines sans rechute.

Un rebond est encore possible… mais le temps commence déjà à presser.