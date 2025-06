Roony Bardghji : De l’exil syrien aux rêves de Real Madrid, quelle est cette pépite que l’OM veut s’offrir !

Son nom est sur toutes les lèvres des recruteurs avisés d’Europe. Roony Bardghji, 19 ans, ailier supersonique du FC Copenhague, est la nouvelle cible de l’Olympique de Marseille, selon les informations du très informé Fabrizio Romano. Un parcours hors du commun, marqué par l’exil, les sacrifices familiaux et une détermination à toute épreuve, a forgé ce talent brut qui a déjà fait trembler les filets de Manchester United en Ligue des Champions. Entre exploits précoces, ambition dévorante et une maturité bluffante, découvrez l’histoire de ce “poisson” insaisissable qui rêve de devenir le meilleur joueur du monde.

Romano lâche la bombe : l’OM en pole pour Bardghji?

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que les rumeurs les plus folles agitent déjà la planète football. Et celle envoyée par Fabrizio Romano le 12 juin 2025 a fait l’effet d’une déflagration sur la Canebière : l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Roony Bardghji. Plus qu’un simple intérêt, des contacts auraient déjà été établis entre le club phocéen et le FC Copenhague pour le jeune ailier suédois d’origine syrienne. Une offensive qui témoigne de la volonté de l’OM de s’attacher les services d’un des joyaux les plus prometteurs de sa génération.

Mais Marseille n’est pas seul sur le coup. Le FC Porto aurait déjà transmis une offre, et d’autres grosses écuries européennes seraient à l’affût. Un intérêt d’autant plus marquant que Bardghji revient tout juste d’une grave blessure au ligament croisé antérieur (LCA) contractée en mai 2024. Un coup dur qui n’a visiblement pas refroidi les ardeurs de ses courtisans, conscients de tenir là un diamant brut.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille add Copenhagen 19 year old winger Roony Bardghji to their shortlist. Initial contacts took place also club to club as OM are among many clubs interested. 🐉 FC Porto already submitted a bid, as revealed. pic.twitter.com/E4DOzN8BPw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025

De la Syrie au Koweït : fuir la peur et la pauvreté

L’histoire de Roony Bardghji n’est pas celle d’un enfant gâté du football. Né à Koweït City en novembre 2005, ses racines plongent en Syrie, un pays que sa famille a fui en 2003 pour échapper à la violence et à la misère sous le régime de Bachar al-Assad. “Mes parents n’en pouvaient plus de galérer financièrement mais aussi de vivre dans la peur d’un régime oppressif. Comme de nombreux de nos compatriotes, ils ont tout tenté pour quitter notre pays chéri afin de se donner à eux et à leurs enfants, un avenir meilleur”, confiait Roony à InfoMigrants en 2022.

L’eldorado espéré au Koweït se transforme vite en désillusion. La famille Bardghji, comme tant d’autres migrants dans l’Émirat (où ils représentent 90% de la population avec des droits limités), est confrontée à l’exploitation. “On a tout simplement été pris en “otage” par nos patrons et les personnes qui nous avaient aidés à venir ici. C’était horrible, une terrible humiliation, quelque chose qui nous a fait tomber de haut”, se souvenait amèrement Amir, le père de Roony, toujours pour InfoMigrants, soulignant “le manque d’humanité” de certains, mais aussi la résilience familiale : “nous devions continuer à nous battre et croire en une nouvelle opportunité, car c’était la seule solution”.

C’est dans ce contexte difficile que naît le petit Roony. Malgré les épreuves, le football est déjà une échappatoire. Son père Amir se rappelle : “Roony jouait au foot tout le temps malgré la chaleur folle, et je voyais qu’il avait déjà quelque chose de plus que les autres, mais je voulais qu’il vive sa vie d’enfant, avec tout ce qu’elle comporte d’innocence et de rêves”. Les passeports confisqués par les employeurs, la famille se bat pendant sept longues années avant d’obtenir, enfin, un visa pour la Suède et l’asile politique en 2012.

L’arrivée en Suède : “Papa, je vais me rapprocher de mon rêve”

Le clan Bardghji débarque à Kalinge, une petite ville côtière de 4500 âmes dans le sud-est de la Suède. Un nouveau monde, une nouvelle vie. “On savait que ce serait une chance unique, et on était prêt à traverser la planète pour se trouver dans une meilleure situation. Je ne remercierai jamais assez l’administration du pays d’avoir changé nos existences pour le meilleur,” témoignait Amir, ému. Le petit Roony, lui, exulte : “Papa, je vais me rapprocher de mon rêve de footballeur”.

L’intégration n’est pas simple : barrière de la langue, choc culturel et climatique. “C’était un virage à 180 degrés par rapport à notre vie précédente, mais on a tout fait pour s’adapter de la meilleure manière possible, même si le temps, la neige et la pluie ont été quelque chose de compliqué au début!”, racontait Roony en riant à InfoMigrants. Inscrit au club local de Kallinge SK pour faciliter son intégration, il devient vite l’attraction locale, surclassant des enfants de 3 ou 4 ans ses aînés.

“Le Poisson” qui terrorisait les défenses

Son talent est tel qu’on le surnomme “le poisson”, pour sa capacité à se faufiler entre les défenseurs. Kallinge devient vite trop petit. À 11 ans, il rejoint Rödeby AIF, dans une ville plus grande, où il continue de faire des ravages pendant un an. Ses exploits attirent l’œil du géant suédois, Malmö FF, le club formateur de Zlatan Ibrahimovic. Roony n’hésite pas : “C’est là que que je me suis approché un peu plus de mon rêve de devenir footballeur professionnel”, se remémorait-il. “Il y avait tout ce qu’il fallait pour bien progresser et je me suis mis encore plus à travailler sur mon jeu, et sur mon développement, sachant que j’étais bien plus jeune que les autres joueurs. Je ne voulais pas décevoir, je voulais montrer de quoi j’étais capable”.

Mais alors qu’il brille avec les U17 de Malmö, le club, en proie à des difficultés financières, décide de le vendre. À 14 ans, en 2020, nouveau départ : direction le Danemark et le FC Copenhague, le meilleur club danois, qui flaire le potentiel énorme du jeune prodige. Quelques mois plus tard, le jour de ses 15 ans, il signe son premier contrat professionnel, devenant le plus jeune joueur basé en Scandinavie à passer pro et à jouer au plus haut niveau à l’été 2021.

Records, but d’anthologie et la naissance d’un phénomène

L’ascension est fulgurante. Le 21 novembre 2021, il devient le plus jeune joueur de l’histoire du FC Copenhague. Une semaine plus tard, il est le plus jeune buteur de l’histoire du club en championnat. Mais c’est le 8 novembre 2023 que Roony Bardghji explose aux yeux de l’Europe. Ligue des Champions, Parken Stadium incandescent, Copenhague face à Manchester United. À la 87e minute, le score est de 3-3. Surgit alors le gamin de 17 ans qui, d’une volée somptueuse, crucifie les Red Devils et offre une victoire historique (4-3) à son équipe.3 Le “Messi Suédois”, comme certains se plaisent à le surnommer, est né.

Son capitaine à Copenhague, Lukas Lerager, ne tarissait pas d’éloges en 2022 auprès d’InfoMigrants : “Roony, c’est un gamin qui sent le football comme peu d’autres, il veut toujours apprendre et il est vraiment ambitieux, il s’est parfaitement intégré au groupe professionnel malgré son très jeune âge”. Lerager ajoutait, admiratif : “Des fois, je me dis qu’à son âge j’étais seulement un adolescent qui était au centre de formation, qui jouait aux jeux vidéos et qui allait au cinéma avec mes potes, et qui n’avait pas les préoccupations d’un adulte. La manière dont il gère tout cela est vraiment exemplaire, il va aller très loin”.

Déjà triple champion du Danemark (2022, 2023, 2025) et double vainqueur de la Coupe (2023, 2025) 3, son talent n’a pas échappé aux plus grands. Dès 2022, les recruteurs du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich, de Manchester City et de Manchester United avaient approché son entourage.

🔹@FabrizioRomano annonce : l’OM est sur Roony Bardghji 🇸🇪 🇸🇾 Un nom encore discret, mais l’OM est passé à l’action. Et franchement, on comprend pourquoi 😏 🔹 Le joueur

• 19 ans, 1m73, ailier droit pied gauche.

• 60 matchs pros à Copenhague : 12 buts, 9 passes décisives.… pic.twitter.com/nZwG1WCWSw — GP013 (@Gp_013) June 12, 2025

Un style dévastateur : le “Messi Suédois” décrypté

Gaucher d’1m73, Bardghji est un ailier droit qui aime repiquer pour armer sa frappe ou distiller des caviars. Vitesse, accélération foudroyante, dribbles chaloupés (la roulette est l’une de ses spécialités), contrôle de balle léché, créativité, finition des deux pieds… la panoplie est complète. Son centre de gravité bas le rend insaisissable en un contre un, et son intelligence de jeu lui permet de toujours trouver les bons espaces. Travailleur, il participe activement au pressing défensif, un atout de plus en plus recherché. Seul bémol : son jeu de tête, perfectible pour son gabarit.

Tableau Récapitulatif : Les Qualités de Bardghji

Forces Clés Faiblesses Principales Vitesse et Accélération Duels aériens Technique de Dribble et Contrôle du Ballon Agilité, Créativité et Équilibre Finition (ambidextre) Très fort en 1 contre 1, Imprévisible Intelligence de Jeu (avec et sans ballon), Vision Capacité à manœuvrer dans les espaces restreints Taux de travail élevé en phase défensive/pressing

Des stats en augmentation !

Avant sa blessure, ses chiffres en Superliga danoise témoignaient d’une progression constante :

Roony Bardghji – Statistiques en Superliga Danoise (FC Copenhague)

Saison Âge Matchs Joués Titularisations Minutes Jouées Buts Passes Décisives Buts/90min 2021-2022 15 13 10 742 2 0 0.24 2022-2023 16 19 4 615 3 1 0.44 2023-2024 17 23 16 1,168 7 0 0.54 2024-2025 18 5 2 229 0 0 0.00 Total 60 32 2,754 12 1 0.39 Source: Données compilées à partir de 9 (FBref) pour la Superliga Danoise. La saison 2024-2025 est marquée par son retour de blessure.

International suédois dans les catégories de jeunes (il a obtenu la nationalité suédoise vers 2020 ), il a pulvérisé le record de précocité d’Alexander Isak en devenant le plus jeune joueur à évoluer avec les Espoirs suédois à 16 ans et 199 jours.

🇸🇪🔵 | Roony Bardghji, la pépite bien connue des joueurs de Football Manager, serait sur les tablettes de l’OM ! 🚑 Il revient des croisés qui l’ont éloigné des terrains pendant un an, attention à l’impact sur son style de jeu. 😡 Il avait été placardisé par Copenhague juste… pic.twitter.com/REnkY74W5F — Data’Scout (@datascout_) June 12, 2025

Ambition Real Madrid et modèle Mbappé

Le jeune homme ne manque pas d’ambition. Son rêve ultime? “Devenir le meilleur joueur du monde. C’est ce pour quoi je travaille. Ça peut absolument marcher. Pourquoi pas? Je ne vois rien qui puisse m’arrêter,” déclarait-il avec une confiance désarmante. Et le club qui le fait fantasmer? “Je veux jouer pour le Real Madrid”.

Mais Roony Bardghji, c’est aussi une tête bien faite. Conscient de son parcours et de ses origines, il veut avoir un impact au-delà des terrains. “Je donne beaucoup d’importance à l’impact que je peux avoir hors des terrains, et je m’inspire de joueurs comme Kylian Mbappé par exemple, qui est un exemple comme footballeur mais aussi comme acteur social”, expliquait-il à InfoMigrants. “Qu’on soit enfant de migrant, ou un jeune né en Suède par exemple, je veux montrer que l’on est tous ensemble et que l’on veut contribuer à un monde meilleur. Je n’oublierai jamais mon parcours, mes origines et ce que je réalise dans ma vie. Je ne veux pas être qu’un simple footballeur, je veux être un citoyen qui aide les autres avec des projets sociaux et sportifs par exemple”. Un discours d’une maturité rare pour son âge.

Son attachement au FC Copenhague est réel. Lors de sa prolongation en janvier 2023, il affirmait : “Je me suis senti chez moi au FCK depuis le premier jour. […] Le club a toujours bien pris soin de moi et de ma famille”. Peter Christiansen, directeur sportif du FCK, se disait “très satisfait” de cet accord pour “un très grand talent”. Jacob Neestrup, son coach, louait son dévouement et son professionnalisme, certain qu’il atteindrait “un niveau encore plus élevé”.

Le genou qui grince et le défi du retour

En mai 2024, coup de tonnerre : rupture du ligament croisé antérieur. Neuf à douze mois sur la touche. Une épreuve terrible, mais le Suédois s’est accroché. Son retour sur les terrains début 2025 9 a ravivé les convoitises.

L’OM, un tremplin idéal?

Pour l’Olympique de Marseille, attirer Roony Bardghji serait un coup magnifique. Un joueur au potentiel illimité, capable d’enflammer le Vélodrome par ses dribbles et ses buts. Le risque lié à sa blessure existe, mais le jeu en vaut la chandelle. Son profil d’ailier percutant et créatif comblerait un vide dans l’effectif marseillais.

À 19 ans, après avoir surmonté l’exil, les difficultés et une grave blessure, Roony Bardghji a déjà prouvé sa force de caractère. Son talent est indéniable, son ambition sans limite. L’OM pourrait être le théâtre idéal pour la prochaine étape de son incroyable destin. Le “poisson” suédois est prêt à nager dans le grand bain, et la Ligue 1 pourrait bien être sa prochaine mer à conquérir.