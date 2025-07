Rumeur mercato : L’OM intéressé par ce talent espagnol ?

L’Olympique de Marseille vient d’entrer dans la course pour s’attacher les services de Pablo Torre, le milieu offensif espagnol de 22 ans, actuellement sous contrat avec le FC Barcelone. Ce mouvement intervient alors que plusieurs clubs – l’Ajax Amsterdam, Majorque et Osasuna – suivent également de près la situation du joueur. Pourtant, l’intérêt phocéen ne semble pas susciter un grand enthousiasme chez le principal concerné.

Pablo Torre ne priorise pas l’OM

Selon nos informations, l’international U21 espagnol (2 sélections) considère aujourd’hui l’OM comme l’option la moins séduisante parmi les clubs intéressés. L’Ajax peut offrir une participation à la Ligue des champions, tandis que Majorque et Osasuna proposent un retour en Liga, un championnat que le jeune joueur connaît déjà bien.

“Il privilégie un projet où il aura un rôle clé et une exposition internationale plus marquée”, confie une source proche du joueur.

Malgré une qualification en Ligue des champions, Marseille ne semble pas répondre à ses attentes actuelles. Le club olympien devra donc intensifier ses efforts s’il veut convaincre le joueur de rejoindre la Canebière.

À ce stade, aucune offre officielle n’a été formulée par Marseille, mais l’intérêt s’inscrit dans la volonté de Roberto De Zerbi de rajeunir son effectif et d’ajouter de la créativité au milieu de terrain. Du côté du FC Barcelone, Pablo Torre est estimé entre 15 et 20 millions d’euros, et un transfert pourrait être envisagé afin de libérer des fonds pour d’autres priorités du mercato catalan.