Rumeur mercato : l’OM vise toujours ce talentueux milieu de terrain ?

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs mercato lient l’Olympique de Marseille à Mario Stroeykens, dans l’optique de renforcer le secteur offensif du club phocéen. Selon La Dernière Heure, l’OM avait exploré cette piste cet été, mais le prix demandé aurait refroidi les dirigeants marseillais, qui se seraient orientés vers d’autres cibles.

Le dossier Stroeykens n’est pas clos selon Transferfeed

Cependant, selon le site Transferfeed, Marseille n’aurait pas totalement abandonné l’idée. Le club pourrait revenir à la charge dès le mercato d’hiver si le coût du transfert venait à baisser. L’idée serait d’attendre un ajustement du tarif demandé par le club formateur d’Anderlecht.

Stroeykens, âgé de 21 ans, a récemment prolongé son contrat avec Anderlecht jusqu’en juin 2028. Cette prolongation était quasiment devenue impérative, l’ancien bail arrivant en fin de course.

Sur le plan statistique, la saison en cours (25/26) le voit disputer 12 matchs, pour 1 but et 1 passe décisive, totalisant 448 minutes de jeu toutes compétitions confondues. L’an dernier, en 2024-25, il avait pris part à 27 matchs de championnat (4 buts à la clé), ainsi qu’à trois rencontres de coupe nationale et neuf matches européens (1 but).

International U21, Stroeykens compte 12 sélections et plusieurs apparitions dans les phases de qualification à l’Euro espoirs.

Lyon, Milan ou encore Porto aussi sur les rangs

Parmi les concurrents de l’OM, Lyon serait également intéressé par le Belge, mais ses contraintes financières rendent une offre solide peu probable. D’autres clubs étrangers comme Braga, Porto ou même l’AC Milan ont été mentionnés dans les médias spécialisés.

Pour le moment, cette rumeur reste à prendre avec prudence. L’effectif marseillais actuel tient des promesses, rendant une arrivée purement spéculative pour janvier incertaine. Le dossier Stroeykens pourrait se rappeler à l’attention de l’OM si les conditions financières se modifient — mais l’issue dépendra autant de la volonté d’Anderlecht que de la conjoncture du marché hivernal.