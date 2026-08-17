Rumeur mercato OM : Ajorque, une piste pour devenir la doublure de Gouiri ?

L’Olympique de Marseille continue de réfléchir à la composition de son secteur offensif. Le nom de Ludovic Ajorque a déjà été évoqué cet été et son profil pourrait offrir une alternative différente à Amine Gouiri, même si aucune offensive concrète de l’OM n’est actuellement annoncée.

Un profil différent de Gouiri

À 32 ans, Ludovic Ajorque présente des caractéristiques bien différentes de celles d’Amine Gouiri. Son gabarit et son jeu dos au but pourraient offrir une solution supplémentaire à Bruno Genesio dans certaines configurations.

Dans cette logique, Ajorque pourrait être envisagé comme une alternative à Gouiri, notamment lorsque l’OM a besoin de davantage de présence dans les duels, dans le jeu aérien ou dans la fixation.

L’OM a déjà échangé avec Ajorque

La piste n’est pas nouvelle. Selon But!, l’OM a déjà discuté avec Ludovic Ajorque au début du mercato. Ces échanges n’avaient toutefois pas débouché sur une opération concrète. L’attaquant reste sous contrat avec le Stade Brestois, qui cherche de son côté à le conserver et lui aurait transmis une proposition de prolongation.

D’autres clubs français, comme l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, ont également été associés à son nom cet été.

À ce stade, il n’est donc pas question d’une négociation avancée entre Marseille et Brest. L’intérêt principal du dossier réside surtout dans le profil du joueur : une option expérimentée et complémentaire à Gouiri, susceptible d’apporter de la variété au secteur offensif olympien.