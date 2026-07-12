Rumeur mercato OM : ce latéral droit coté à 12M€ toujours surveillé ?

L’Olympique de Marseille continuerait de suivre la situation de Jackson Tchatchoua. Selon TransferFeed, le latéral droit camerounais fait toujours partie des joueurs observés par le club olympien, alors que plusieurs formations européennes s’intéressent également à son profil.

L’OM cité parmi les clubs intéressés

Le dossier Jackson Tchatchoua continue d’alimenter les rumeurs du mercato estival. D’après TransferFeed, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui suivent le défenseur camerounais de Wolverhampton, aux côtés du Stade Rennais en France.

Toujours selon cette même source, le Real Betis a inscrit le joueur sur sa liste de recrues potentielles. En Espagne, Villarreal surveillerait également sa situation, tandis que plusieurs clubs de Premier League, dont Brentford, Fulham et Crystal Palace, seraient aussi attentifs à son avenir.

À ce stade, aucun accord ni négociation entre l’OM et Wolverhampton n’a été rapporté. L’information concerne uniquement un intérêt attribué au club marseillais par TransferFeed.

Wolverhampton pourrait écouter les offres

Arrivé à Wolverhampton durant l’été 2025 en provenance de l’Italie pour un montant estimé entre 12 et 12,5 millions d’euros, Jackson Tchatchoua est lié au club anglais jusqu’en 2030.

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Selon les informations relayées par TransferFeed, un départ serait envisageable après la relégation des Wolves en Championship. Le média indique que le club anglais pourrait espérer récupérer entre 15 et 18 millions d’euros, compte tenu du nombre de prétendants. En janvier dernier, le prix demandé aurait été fixé autour de 10 millions d’euros.

Lors de la saison 2025-2026 de Premier League, l’international camerounais de 24 ans a disputé 30 rencontres et délivré une passe décisive. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.