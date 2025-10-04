Rumeur mercato OM : De Zerbi pisté par ce grand club mal en point ?

Depuis l’été 2024, Roberto De Zerbi est l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, sous contrat jusqu’en juin 2027. Il a rapidement redonné du lustre au club phocéen, en menant l’OM à la deuxième place de Ligue 1 et en lui assurant une qualification directe en Ligue des Champions pour la saison 2025-2026.

Cependant, son nom ne cesse de ressurgir dans les rumeurs de mercato, particulièrement du côté de Manchester United, qui serait à la recherche d’un nouvel entraîneur après une période instable.

Origine et crédibilité des rumeurs De Zerbi à United

Les premières rumeurs liant De Zerbi à Manchester United datent de la fin de la saison 2023-2024, lorsqu’il était encore à Brighton. United avait étudié son profil pour remplacer Erik ten Hag. À l’époque, De Zerbi avait accepté une baisse de ses exigences salariales pour rejoindre l’OM, ce qui suggère une forte motivation pour ce projet marseillais.

Selon Graeme Bailey, “Il faut comprendre que Roberto De Zerbi est très apprécié par la hiérarchie de Manchester United et qu’il serait quelqu’un qu’ils envisageraient si, et quand, ils se sépareraient de Ruben Amorim.” L’offre proposée pourrait être d’environ 30 % supérieure à ce qu’il gagne actuellement à Marseille, avec des promesses de mercato ambitieux, si bien sûr De Zerbi acceptait de partir.

Understand that Roberto De Zerbi is regarded highly by Manchester United’s hierarchy and would be someone they consider if, and when, they move on from Ruben Amorim. full exclusive story on @UnitedInFocus https://t.co/9Vo4aVUtlH — Graeme Bailey (@GraemeBailey) October 3, 2025

Pour l’instant, De Zerbi lui-même a démenti tout contact récent : il affirme « Personne ne m’a appelé » et déclare se sentir « bien » à Marseille. De son côté, l’OM a aussi communiqué une vision stable, avec une réunion aux États-Unis entre Frank McCourt (propriétaire), Pablo Longoria (président) et Medhi Benatia (directeur du football) afin de confirmer l’alignement total autour du projet à venir…

De Zerbi bien dans le projet marseillais !

En l’état actuel des informations, l’intérêt de Manchester United pour De Zerbi est réel dans les médias, mais aucun élément concret (offre formelle ou contact confirmé) n’a été publié qui montre que le coach envisage de quitter l’OM. Le contrat de De Zerbi, sa volonté affichée de rester à Marseille à 100 %, et le soutien de la direction olympienne constituent des forces solides pour écarter un départ brusque