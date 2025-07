Rumeur mercato : Un media sérieux annonce l’OM comme favori dans l’improbable dossier Neymar !

Selon les informations du média argentin TyC Sports, l’Olympique de Marseille serait le club le mieux placé pour accueillir Neymar en cas de départ du Brésil. Une rumeur aussi surprenante qu’improbable, qui agite déjà les réseaux sociaux, alors que le joueur de 32 ans connaît une nouvelle période trouble.

De retour au Santos FC depuis janvier, Neymar est d’ores et déjà source de tensions. Le club pointe actuellement en zone rouge, et le comportement de la star brésilienne suscite de vives critiques de la part des supporters.

🔙 El regreso de Neymar a Santos no está saliendo como deseaban ambas partes: el Peixe está en zona de descenso y el crack brasileño es criticado por los hinchas debido a su rendimiento dentro de la cancha y por algunas acciones fuera de ella. En busca de apaciguar la situación,… pic.twitter.com/c1A8zXqtRn — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2025

Le favori pour s’attacher ses services est l’Olympique de Marseille

« Le retour de Neymar à Santos ne se déroule pas comme prévu : Peixe est en zone de relégation, et la star brésilienne est critiquée par les supporters pour ses performances sur le terrain et certaines de ses actions en dehors. Pour apaiser la situation, il pourrait quitter le club, et le favori pour s’attacher ses services est l’Olympique de Marseille, rival de longue date du Paris Saint-Germain, l’une de ses anciennes équipes », a rapporté TyC Sports ce week-end.

Une telle information reste toutefois à prendre avec beaucoup de précautions. Aucun contact n’a été confirmé par les dirigeants marseillais, et l’opération semble bien étonnante surtout avec l’arrivée confirmé de son compatriote Igor Paixao. Neymar a enchainé les blessures lors de son passage en Arabie Saoudite, il a quitté le PSG par la petite porte et n’arrive même pas à se relancer dans le championnat brésilien…