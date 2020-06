Vente OM : Le PSG et Qatar contre le projet de rachat de Boudjellal ?

L’ancien président du RCT Mourad Boudjellal a littéralement mis le feu à l’actualité olympienne en confirmant qu’il était au coeur d’un projet de rachat du club marseillais. Il a également pris un gros coup de pression à l’actuel propriétaire de l’OM Frank McCourt. On apprend par ailleurs que le PSG et le Qatar ne seraient pas favorable à un tel projet de rachat via des fonds du Moyen-Orient…

En confirmant être au coeur d’un projet de rachat de l’OM via des fonds étatiques du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal a enflammé l’actualité olympienne jusque là bien morose.

Le quotidien La Provence révèle ce mardi que les dirigeants qataris du PSG ne seraient pas très favorable à un tel rachat par des fonds provenants très probablement d’Arabie Saoudite. Une position forcément due la guerre géopolitique entre le Qatar et ses voisins. Le Qatar s’était également opposé au rachat de Newcastle par MBS en il y a quelques semaines.

La Déclaration :

« Ajroudi a connu des échecs, mais je crois que tout le monde en a déjà connu non ? Moi, je me souviens que la dernière fois où l’OM a été mis en vente, il y avait un candidat en face du groupe McCourt / Eyraud qui s’appelle Gérard Lopez. Et je me souviens de toute la campagne de destabilisation qu’il y a eu derrière lui. On expliquait qu’il n’avait pas d’argent, qu’il avait un passé sulfureux, presque d’escroquerie, et puis « ouf, on a échappé à l’escroc Gérard Lopez… » Et à l’arrivée, il n’est pas mauvais Gérard Lopez, non ? Ils sont pas trop mal à Lille, les gens sont payés tous les mois, son club est pas trop mal géré, il est devenu un président important de Ligue 1, Il est pas mal ce Gérard Lopez finalement. Mais c’est bizarre, ce n’est pas du tout ce qu’on entendait de lui lorsqu’il était un possible acquéreur de l’OM, donc voilà, on le sait, cela fait partie du jeu.Vous savez si demain on doit rentrer dans les détails, nous aussi on a beaucoup d’informations sur l’OM qu’il n’est pas nécessaire d’étaler sur la place publique. Mais je peux vous dire que les gens avec qui je travaille ont beaucoup de renseignements » Mourad Boudjellal – Source : Football Club de Marseille (29/06/2020)

Retrouvez l’intégralité de NOTRE Interview de Mourad Boudjellal ci dessous :