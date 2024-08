4 bonnes raisons de ne pas bouder les Jeux Olympiques de football

Tous les quatre ans, il se passe une chose très étrange pour le monde du sport. Soudainement, le football n’est plus la discipline la plus célébrée de la planète, même si elle a bien sa place aux Jeux Olympiques depuis plus de 100 ans. Les amateurs du ballon rond en sont souvent persuadés : les JO n’offrent pas les mêmes plaisirs intenses qu’une Coupe du Monde ou une finale de l’Euro.

Il y a pourtant de nombreuses raisons pour lesquelles le football a toute sa place dans l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. La France possède un grand nombre de stades dont certains sont mis à contribution, comme le stade Vélodrome.

Les amateurs de foot attendent souvent la fin de trêve estivale pour faire un pari Ligue 1. Les JO leur donnent l’occasion de suivre le sport de manière différente. Voici quatre raisons pour lesquelles les JO de foot peuvent intéresser les puristes, ainsi que les spectateurs occasionnels.

1. Les matchs offrent (parfois) du grand spectacle

Il est peut-être nécessaire de le rappeler : les JO de football sont vraiment une compétition à part pour plusieurs raisons. D’abord, le tournoi n’est pas reconnu par la toute puissante FIFA, ce qui signifie en clair que les grands clubs européens n’ont pas l’obligation de “prêter” leurs joueurs. Traduction : pas de Mbappé ni de Lewandowski sur les écrans les soirs de match.

La compétition réunit également des joueurs plus jeunes, et c’est pour cela qu’on appelle l’équipe de France “les Bleuets”. Le règlement dispose d’ailleurs que seuls 3 joueurs de plus de 23 ans sont invités à participer dans chaque équipe. La jeunesse de ces participants n’est pourtant pas un frein. Les équipes féminines comme masculines sont capables de délivrer un football professionnel et haletant.

2. La France a des grandes chances de gagner le tournoi

Bien entendu, la France joue à domicile lors de ce championnat, avec des rencontres réparties dans de nombreux stades français. À l’heure de l’écriture de ces lignes, les Bleuets de Thierry Henry sont qualifiés pour la demi-finale contre l’Argentine. Même chose pour l’équipe féminine qui dispute son match de quart de finale contre le Brésil.

Dans tous les cas, il est très important de garder un œil sur la compétition pour voir évoluer les grands joueurs de demain. On pense à Désiré Doué, 19 ans, qui est devenu dans la foulée le plus jeune buteur français de l’histoire des JO. Assurément, un joueur à surveiller parmi cette pépinière de talents.

3. Un stade Vélodrome en ébullition

Marseille n’est pas Paris, et c’est dans l’ambiance électrique du mythique Vélodrome que l’on joue les matchs les plus intenses ! Trêve de chauvinisme, cependant, car Marseille accueille pas moins de 10 matchs tout au long de la compétition, dont deux demi-finales qui auront lieu le 5 et 6 août.

Pour une équipe internationale, disputer un match dans la clameur des fans marseillais doit être quelque chose d’envoûtant, dont les visiteurs devraient se souvenir pendant longtemps ! En plus, cela apporte une publicité bienvenue à la capitale phocéenne.

4. Le foot féminin à l’honneur

Il faut le rappeler : c’est bien l’équipe de football féminine du Canada qui a gagné les derniers JO. Les Françaises menées par Hervé Renard en 2024 sont pourtant placées sous une bonne étoile, avec une qualification assez large pour les quarts de finale.

Difficile d’oublier que les Bleues comptent dans leurs rangs la meilleure buteuse du tournoi pour le moment. En effet, Antoinette Katoto a marqué 5 des 6 buts inscrits par la France lors du tournoi. Une performance qui ne passe pas inaperçue parmi les fans toujours plus nombreux du ballon rond féminin.

Finalement, les Jeux Olympiques de football se déroulent dans les meilleures conditions possibles. On se plaît à imaginer une des équipes françaises avec une médaille d’or, consolation ultime après les déceptions de l’Euro 2024.