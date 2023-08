Boxe : Jake Paul se paye encore McGregor ! (et annonce la suite ! )

Jake Paul s’est imposé cette nuit face à Nate Diaz au terme d’un combat épique remporté sur décision unanime au terme de 10 rounds intenses. Au terme de ce combat, Jake Paul n’a pas manqué l’occasion de se payer Conor McGregor.

Lors de la conférence de presse d’après combat, suite à sa victoire contre Nate Diaz, Jake Paul a répondu au question des journalistes sur sa volonté de combattre avec Conor McGregor lors de son prochain combat. Le jeune youtubeur au 20 millions d’abonnés, n’a pas manqué l’occasion de se payer la superstar de l’UFC. « Je me fous de Conor McGregor, il doit aller à une cure de désintoxication ! mois je veux une revanche en MMA avec Nate Diaz, je veux plus de combat professionnel en boxe et je veux Canelo ! », a-t-il lancé comme énième provocation à l’encontre de l’Irlandais.

Le 26 février 2023 Jake Paul avait essuyé sa toute première défaite contre Tommy Fury, un nom bien connu dans le monde de la boxe, étant le frère de l’illustre Tyson Fury. Après avoir ajouté des noms tels que Ben Askren, Tyron Woodley à deux reprises et même Anderson Silva à son tableau de chasse, Jake Paul enchaîne une nouvelle victoire face à une grande star de l’UFC Nate Diaz. Les projecteurs sont désormais braqués sur une possible revanche très attendue : Jake Paul vs Nate Diaz, un affrontement qui pourrait bien se produire dans l’octogone du MMA.