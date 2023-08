Boxe – JAKE PAUL VS NATE DIAZ : Quelle heure ? Quelle chaine ?

Le face-à-face explosif entre Jake Paul et Nate Diaz, alimenté par une rancœur mutuelle, est enfin sur le point de se réaliser après plusieurs mois d’attente.

L’évènement tant attendu se déroulera dans la nuit du samedi 5 août au dimanche 6 août en direct de l’American Airlines Center de Dallas, où Jake Paul et Nate Diaz s’affronteront dans l’un des combats de boxe les plus attendus de l’année. Alors que la carte principale du combat sera diffusée sur DAZN à partir de 3 heures, l’affrontement entre les deux hommes est prévu aux environs de 6 heures.

Nate Diaz vs Jake Paul est diffusé exclusivement sur DAZN

Après avoir subi sa première défaite face de Tommy Fury, le célèbre youtubeur comptant 20 millions d’abonnés a décidé d’affronter l’un des plus grands nom de l’UFC. Jake Paul a déjà enchainé plusieurs victoires face à des combattant reconnus du MMA tels que Ben Askren, Tyron Woodley et Anderson Silva.

Nate Diaz fera quant à lui ses premiers pas officiels sur un ring de boxe. Le Californien, après quinze années passées à l’UFC, a décidé de relever le défi de la boxe anglaise pour explorer de nouveaux horizons. Une courte parenthèse avec à la clé un énorme chèque. Il devrait ensuite revenir à l’UFC avec la perspective d’une éventuelle trilogie avec Conor McGregor.

Le face à face entre Jake Paul et Nate Diaz a fait monter d’un cran la tension entre les deux hommes. Une bagarre générale a en effet éclaté entre les deux camps

La vidéo fait déjà le buzz dans le monde entier. L’Échauffourée en avant-goût de violence avant le combat de boxe tant attendu entre Jake Paul et Nate Diaz, a éclaté lors d’une rencontre de presse mouvementée jeudi.

La conférence de presse entre les deux combattants s’est conclue en une bagarre générale impliquant les entourages des deux boxeurs. Des coups ont volé, mais fort heureusement, ni Paul ni Diaz n’ont été mêlés directement à l’altercation.

The Jake Paul vs. Nate Diaz EXPLODES as teams start to scuffle. 😳 #PaulDiaz pic.twitter.com/efa35vIcrh — MMA Junkie (@MMAJunkie) August 3, 2023

La soirée ne se limite pas à ce seul duel emblématique. Dans les autres rencontres, Chris Avila, qui est sous la tutelle des frères Diaz, se mesurera à Jeremy Stephens, un vétéran chevronné de l’UFC qui a notamment croisé les gants avec José Aldo en boxe anglaise.

La Carte principale (DAZN, 3h)

Jake Paul vs. Nate Diaz (aux alentours de 6h00)

Amanda Serrano vs. Heather Hardy (aux alentours de 5h)

Ashton Sylve vs. William Silva (aux alentours de 4h30)

Chris Avila vs. Jeremy Stephens (aux alentours de 4h)

Shadasia Green vs. Olivia Curry (aux alentours de 3h30)

Alan Sanchez vs. Angel Beltran Villa (aux alentours de 3h)