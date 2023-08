Boxe : Le face à face Jake Paul / Nate Diaz dégénère en bagarre générale !!!

La vidéo fait déjà le buzz dans le monde entier. L’Échauffourée en avant-goût de violence avant le combat de boxe tant attendu entre Jake Paul et Nate Diaz, a éclaté lors d’une rencontre de presse mouvementée jeudi.

La conférence de presse entre les deux combattants s’est conclue en une bagarre générale impliquant les entourages des deux boxeurs. Des coups ont volé, mais fort heureusement, ni Paul ni Diaz n’ont été mêlés directement à l’altercation.

L’événement médiatique s’est déroulé en marge du combat programmé pour ce samedi au American Airlines Center de Dallas.

Un membre de l’équipe de sécurité de Paul a commencé à s’embrouiller avec un représentant du camp adverse après une confrontation initiale. Cet incident semble avoir déclenché les premiers coups de poing avant que les parties ne soient séparées.

Juste avant le déclenchement de la rixe, Paul et Diaz se sont livrés à un échange verbal animé, typique de ces rencontres. Paul a prédit qu’il allait mettre à mal Diaz, qui a répliqué avec des propos homophobes.

« L’équipe de Nate a envoyé un courriel à mon équipe pour tenter de nous accuser de l’agression après que leur camp ait été à l’origine du conflit », a déclaré la star des médias sociaux qui s’est reconvertie en boxeur. « Apparemment, le gars qui a lancé le premier coup est à l’hôpital pour des points de suture. C’est assez ironique que ces prétendus durs agissent de la sorte ! »

The Jake Paul vs. Nate Diaz EXPLODES as teams start to scuffle. 😳 #PaulDiaz pic.twitter.com/efa35vIcrh

— MMA Junkie (@MMAJunkie) August 3, 2023