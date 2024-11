Boxe – Mike Tyson vs Jake Paul : Quelle heure (en France) et quelle chaine TV ?

Ce vendredi, le monde de la boxe est en ébullition avec un combat inédit opposant la légende Mike Tyson, 58 ans, au Youtubeur devenu boxeur Jake Paul, 27 ans. Un affrontement entre deux générations et deux univers, à suivre en direct depuis l’AT&T Stadium d’Arlington. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure et la chaîne qui diffuse cet événement spectaculaire.

Mike Tyson, légende vivante de la boxe, remonte sur le ring à 58 ans pour un combat contre Jake Paul, Youtubeur devenu boxeur, dans un affrontement attendu ce vendredi à Arlington, Texas. Ce duel insolite oppose deux personnalités aux parcours radicalement différents : d’un côté, « Iron Mike », ancien plus jeune champion du monde de l’histoire de la boxe en 1986 (56 victoires, 6 défaites), ayant mis fin à sa carrière en 2005, mais revenu brièvement en 2020 pour une exhibition contre Roy Jones Jr. De l’autre, Jake Paul, influenceur de 27 ans reconverti avec succès dans la boxe, affichant un palmarès respectable (10 victoires, 1 défaite) face à des noms comme Nate Diaz, Tyron Woodley ou Anderson Silva.

40 millions de dollars en jeu !

Contrairement au précédent combat de Tyson, ce duel avec Jake Paul sera professionnel, comptabilisé dans les statistiques des deux combattants. Le contraste entre leurs carrières attise la curiosité : Tyson, icône intemporelle, n’a plus rien à prouver, tandis que Paul, habitué des réseaux sociaux et des cascades, cherche à consolider sa légitimité dans le noble art. Ce combat suscite également l’intérêt financier, avec des gains estimés à 20 millions de dollars pour Mike Tyson en cas de victoire et 40 millions pour Jake Paul.

L’événement, diffusé sur Netflix, débutera dans la nuit de vendredi 15 au samedi 16 novembre à l’AT&T Stadium d’Arlington. Les premières animations commenceront à 2 heures du matin (heure française), tandis que le duel principal est prévu autour de 4 heures.

Jake Paul, souvent sous-estimé en raison de son statut initial de Youtubeur, a démontré ses capacités en battant d’anciennes gloires du MMA comme Mike Perry cet été. Ce combat face à Tyson représente une occasion unique pour lui de marquer l’histoire face à l’un des plus grands noms de la boxe.

Pour les amateurs de boxe, ce duel atypique offre une combinaison de nostalgie et de modernité, rassemblant deux générations et deux mondes dans un choc hors norme. Les spectateurs du monde entier auront les yeux rivés sur ce rendez-vous, retransmis exclusivement sur Netflix.

Heure et chaine TV en France

Poursuivre ce combat tant attendu rendez-vous sur la plateforme Netflix dans la luit de vendredi à samedi (16 novembre) à partir de 2 heures du matin (heure française). Le combat Tyson – Paul devrait débuter aux alentours de 4 heures du matin.