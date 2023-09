Coupe du Monde de Rugby : France vs Namibie, à quelle heure et sur quelle chaine TV ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Après ses victoires face à la Nouvelle Zélande et l’Uruguay, l’équipe de France de rugby va affronter la Namibie avec un XV plus proche de celui du premier match. A quelle heure et sur quelle chaine voir cette rencontre ce jeudi ?

Voici le XV choisi par Fabien Galtier pour ce match : Ramos – Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey – (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) – Ollivon, Jelonch, Cros – Flament, Woki – Atonio, Mauvaka, Baille

Remplaçants : Bourgarit, Wardi, Aldegheri, Taofifenua, Boudehent, Couilloud, Moefana, Jaminet

France – Namibie, quelle heure, quelle chaine ?

Le XV de France affronte la Namibie ce jeudi 21 septembre à Marseille pour son troisième match de la 10e édition de la Coupe du monde de rugby. Le coup d’envoi sera donné à 21h00 et sera diffusé sur France 2.

France – Namibie en streaming

Il suffit de s’inscrire sur le site de France Télévision pour pouvoir regarder la chaine en streaming.

Les matches du groupe de l’Equipe de France

Vendredi 8 septembre : France 27-13 Nouvelle Zélande au Stade de France, 21h (diffusé sur TF1)

Jeudi 14 septembre : France 27-12 Uruguay, au Stade Pierre Mauroy de Lille, 21h (diffusé sur TF1)

Jeudi 21 septembre: France – Namibie, au Stade vélodrome de Marseille, 21h (diffusé sur France 2)

Vendredi 6 octobre: France – Italie, à l’OL Stadium de Lyon, 21h (diffusé sur TF1)

La phase finale

Voici le programme des matches jusqu’à la finale en cas de qualification des français.

Quart de finales

Samedi 14 octobre: Si la France termine 2e du groupe A : France – 1er du groupe B, Stade de France, 21h (diffusé sur TF1)

OU

Dimanche 15 octobre > Si la France termine 1ère du groupe A : France – 2e du groupe B, Stade de France, 21h (diffusé sur TF1)

Demi-finales

– Vendredi 20 octobre > vainqueur QF1 – vainqueur QF2, Stade de France, 21h (diffusé sur TF1)

OU

– Samedi 21 octobre > vainqueur QF3 – vainqueur QF4, Stade de France, 21h (diffusé sur TF1)

Petite finale

– Vendredi 27 octobre > perdant DF1 – perdant DF2, Stade de France, 21h (diffusé sur TF1)

Finale

– Samedi 28 octobre > vainqueur DF1 – vainqueur DF2, Stade de France, 21h (diffusé sur TF1)