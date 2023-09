GP Explorer : Maxime Biaggi, SCH, Soso Maness, Manon… Ce qu’il faut retenir de l’évènement de Squeezie !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

C’était la deuxième édition du GP Explorer ce samedi 9 septembre. Une nouvelle fois, Squeezie a pété les scores sur Twitch avec un évènement grandiose qui a connu quelques points noirs.

Ce samedi 9 septembre était diffusé le GP Explorer 2 sur la chaîne Twitch de Squeezie. La course a eu lieu au Circuit Bugatti du Mans devant 60 000 personnes sur place. Le premier YouTubeur de France (18,3 millions d’abonnés) a organisé la deuxième édition d’une course de Formule 4 entre créateurs de contenus français (et une d’origine suisse avec Baghera Jones). Cette année, les participants étaient divers dont trois rappeurs : SCH, Kekra ainsi que Soso Maness.

Pour cette deuxième édition, c’est Depielo qui a remporté la course. Le streamer et YouTubeur spécialisé dans la F1 et sports automobiles a réussi l’exploit de terminer premier après avoir aussi régné sur les tours de qualification. Sur la première édition, il avait terminé deuxième, juste derrière Sylvain qui anime la chaîne Vilebrequin avec Pierre de l’écurie NordVPN.

L’accident entre Maxime Biaggi et Manon Lanza a conduit aux harcèlement misogyne

L’un des moments marquants de cette course fut forcément le forfait de Maxime Biaggi et Manon Lanza. Cette dernière a percuté l’animateur de l’émission Zen en tentant de le doubler dans un virage au tout début de la compétition. La YouTubeuse a subi une vague d’harcèlement sur les réseaux sociaux à la suite de cet accident qui l’a conduit à l’hôpital. Après des examens, la conductrice Alpine a publié une story sur Instgram où elle se veut rassurante sur son état de santé.

Plusieurs participants de cet évènement on pris la parole au sujet de cet accident afin d’éviter la vague d’harcèlement que subi Manon Lanza. L’organisation du GP Explorer elle-même a publié un message sur son compte Instagram : « C’est un incident de course, qui arrive très régulièrement en sport automobile, aux hommes comme aux femmes. Le GP Explorer condamne fermement les nombreux propos sexistes dont Manon a été victime ces dernières 24 heures, ainsi que le harcèlement sous toutes ses formes »

De même pour Amixem, YouTubeur très suivi sur les réseaux sociaux, qui a publié un message de soutien et réclamant aux personnes qui le suivent d’aller soutenir Manon Lanza dans cette épreuve difficile. « Grosse pensée pour Manon c’est parmi les meilleurs pilotes du GP, cette erreur de pilotage aurait pu arriver à absolument tout le monde. Envoyez lui de la force », a posté l’homme aux 8 millions d’abonnés sur YouTube.

Gotaga vs Djilsi, le French Monster en sort gagnant

L’une des grandes batailles de cette course fut celle menée entre Djilsi et Gotaga. Le YouTubeur et le « French Monster » se sont lancé dans un duel durant toute la préparation de la compétition en vidéo ou en publiant des messages sur les réseaux sociaux. C’est finalement le streamer Gotaga qui s’est imposé dans ce match dans le match en terminant 11e, à trois longueur de Djilsi qui a terminé 14e.

Un show et des invités de qualité

Bien sûr, cet évènement n’aurait pas été aussi marquant sans toutes les animations autour. Le YouTubeur GMK, spécialisé dans les voitures de luxe, a apporté quelques unes de ses voitures et a pu faire profiter la foule en délire en réalisant des tours avec Inoxtag ou encore Ragnar Le Breton. Un plateau animé par Doigby, Grimkujow, Cocotte et des invités ont permis aux personnes sur le live Twitch de Squeezie de suivre l’évènement.

Pierre Gasly et Esteban Ocon, pilotes français, étaient aussi sur place et ont même conduit des F1 sur la piste du Mans en prenant un bain de foule absolument incroyable. Les courses ont été commentés par un duo de folie composé de Yann et Kameto. En reporter terrain, le streamer Etoiles a questionné plusieurs des participants tout comme l’humoriste Hakim Jemili qui nous a gracié de moments hilarants avec Mister V. Le show s’est terminé par un concert des rappeurs Hamza et PLK.

Le classement final

1- Depielo

2- Sylvain

3- Etienne

4- LeBouseuh

5- AnaOnAir

6- Pierre

7- Squeezie

8- Amixem

9- Soso Maness

10- Kaatsup

11- Gotaga

12- Mister V

13- Théodort

14- Djilsi

15- Seb

16- Théo Juice

17- Baghera

18- Billy

19- Maghla

20- Horty.