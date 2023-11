MMA – Cédric Doumbé : « Je vais l’abattre »

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Cédric Doumbé a exprimé son intention de se battre contre Baysangur Chamsoudinov (Baki) dans une vidéo diffusée par L’Equipe lundi. Les deux combattants français sont invaincus dans le domaine des arts martiaux mixtes. À l’âge de 31 ans, Doumbé, qui est connu pour son style provocateur, possède un impressionnant palmarès en kickboxing et réalise un début prometteur dans le monde du MMA. De son côté, son potentiel adversaire, surnommé « Baki » et âgé de 22 ans, est considéré comme un espoir de cette discipline.

Au cours d’un entretien accordé au journal l’Equipe, Cédric Doumbé a fait savoir qu’il allait proposer de combattre le jeune combattant français « Baki » au PFL. Dans son style caractéristique il n’a pas pas épargné son possible futur adversaire :

« Les aigles ne volent pas avec les pigeons. a-t-il déclaré avant de poursuivre : « J’ai appelé David [Foucher, manager de Doumbé] et je lui ai dit : ‘Fais-moi plaisir, booke Baki pour le prochain combat au PFL, comme ça, ils vont comprendre. (…) « Je vous ai prévenu avec Jordan» Zebo, rappelle Doumbé. Le 30 septembre, au PFL Paris, Doumbé a mis K.O. Zebo en seulement 9 secondes. «Et encore, 9 secondes le temps que l’arbitre vienne et qu’il me pousse, sinon c’est 7 secondes. Très méchant», (…) Vous êtes pas contents ? Doublé. Vous voulez que j’abatte l’avenir du MMA français ? Je vais l’abattre. Pour moi, c’est tout bénef. Combat facile, hype de fou malade, et l’oseille. Que demander de plus ?», a ainsi déclaré l’ancien kick-boxeur. Cédric Doumbé

