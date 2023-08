MMA – UFC : Conor McGregor révèle les deux adversaires qu’il veut combattre (et ça fait saliver…)

L’ancien champion double de l’UFC, Conor McGregor, a dévoilé une stratégie ambitieuse pour ses deux prochains affrontements sur le ring.

Conor McGregor est toujours en attente d’un adversaire officiel, une situation qui suscite l’impatience parmi les fans irlandais. La star de l’UFC n’a pas foulé le sol de l’octogone depuis juillet 2021, lorsqu’il a affronté Dustin Poirier et a été contraint à l’abandon par TKO à la fin du premier round en raison d’une fracture au tibia.

Après sa convalescence, Le Notorious n’a pas encore été réintégré dans le groupe de tests de l’USADA (l’agence antidopage américaine) et n’est donc pas encore autorisé à reprendre la compétition. Durant cette année, Conor McGregor a participé à la 31e édition de « The Ultimate Fighter » en tant qu’entraîneur opposé à Michael Chandler, classé n°5 parmi les poids légers de l’UFC. À l’origine, un combat entre les deux hommes était prévu à la fin de l’année. Cependant, il semblerait que « Mystic Mac » ait changé de cap. Récemment, il a ainsi défié Justin Gaethje, le nouveau champion BMF (Baddest Motherf*cker) qui vient de mettre KO Dustin Poirier. Il a également dans son viseur un certain …. Nate Diaz.

Une trilogie avec Diaz ?

A lire aussi : UFC – Khabib : « Personne ne m’a jamais cogné aussi fort que… «

Conor McGregor a élaboré un plan : « Indépendamment de toutes ces distractions, moi et Nate allons terminer notre trilogie. Je vais rapidement aller chercher cette ceinture BMF pour que nous puissions nous affronter lors de cette trilogie », a ainsi tweeté McGregor.

Nate Diaz est programmé pour affronter Jake Paul samedi soir à l’American Airlines Center de Dallas, au Texas. La tension monte de façon significative entre les deux hommes, au point qu’une bagarre générale a éclaté lors d’une conférence de presse. Ainsi, Conor McGregor a tracé sa voie : récupérer la ceinture BMF en battant Justin Gaethje, puis la mettre en jeu contre le roi de Stockton, mettant ainsi un point final à leur rivalité à travers une trilogie. Un programme qui fait déjà saliver…