MMA – UFC : énorme annonce, le prochain combat de Saint Denis officialisé ! et c’est MONUMENTAL !!!!

Benoît Saint-Denis voulait un gros combat pour sa prochaine entrée dans la cage. Il va être servi ! Le président de l’organisation américaine de MMA vient d’annoncer officiellement le prochain affrontement dans la cage du combattant français, et ce sera tout simplement énorme ! En effet, Saint Denis combat l’une des plus grandes stars de l’organisation l’américain Dustin Poirier, ancien champion intérimaire des lightweight. Ce dernier a perdu son dernier combat face à Justin Gaethje. Il avait battu auparavant un certain Conor McGregor à deux reprises

Ce combat aura lieu le 9 mars prochain comme co-main event de l’ UFC 299 à Miami. Nul doute qu’en cas de victoire Saint Denis pourra avoir sa chance pour le titre de Lightweight dont il rêve tant.

IM BAAAAAAACK!!!

Two more fight announcements 👊🏻👊🏻#UFC299 5-round co-main, Poirier vs Saint-Denis#UFC300 Number one contender fight, Oliveira vs Tsarukyan pic.twitter.com/aSPZtGEnAT

— danawhite (@danawhite) January 8, 2024