MMA UFC : Le sublime KO de Sean O’Malley sur Sterling qui devient champion !

Le combat tant attendue pour la ceinture Bantamweights entre Sean O’Malley et Sterling a eu lieu dans la nuit de samedi à Dimanche. Sean O’Malley a mis Sterling KO et décroche le titre de champion.

Sean O’Malley vient d’être sacré champion de l’UFC dans la catégorie des Bantamweights. L’américain s’est en effet imposé de la plus belle des manières face à Aljamain Sterling, le champion en titre.

Ce combat classique duel entre un lutteur et un strikeur n’est pas allé au bout des cinq rounds. Sean O’Malley a en effet mis Sterling au second round et remporte le titre de champion ! Un KO sublime a voir en images ci-dessous :

Rare to see UFC post a PPV finish right away on social pic.twitter.com/tFUkjtM0I9 — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 20, 2023

