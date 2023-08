MMA – UFC Paris – Cyril Gane, Manon Fiorot… Quelle heure, Quelle chaine TV ?

Ce week end l’UFC fait son grand retour à Paris pour sa deuxième édition majeure d’un événement MMA organisé dans la capitale. La carte de l’UFC Paris 2 mettra en avant plusieurs combattants français, promettant un spectacle captivant avec les athlètes les plus talentueux du pays. L’atmosphère exceptionnelle de l’Accor Arena ajoutera à la magie de l’événement. Parmi les moments forts de la soirée, le combat très attendu entre Ciryl Gane et Serghei Spivac sera à ne pas manquer, tout comme celui de Manon Fiorot contre Rose Namajunas (Poids mouches). Examinons de plus près le programme, la diffusion télévisée et l’horaire de l’UFC Paris.

PROGRAMME COMPLET DE L’UFC PARIS :

Le samedi 2 septembre, les portes de l’Accor Arena s’ouvriront à 17h. La carte préliminaire débutera à 18h et comprendra plusieurs combats passionnants.

La carte principale débutera vers 20h, en fonction de la durée des affrontements précédents, et se poursuivra jusqu’à environ minuit. Certaines affiches sont encore en attente de confirmation par l’UFC.

Horaires :

23h30 : Ciryl Gane contre Serghei Spivac (Poids lourds)

23h : Rose Namajunas contre Manon Fiorot (Poids mouches)

22h30 : Benoit Saint-Denis contre Thiago Moises (Poids légers)

22h : Volkan Oezdemir contre Bogdan Guskov (Poids mi-lourds)

21h30 : Yanis Ghemmouri contre Caolan Loughran (Poids coqs)

21h : Morgan Charrière contre Manolo Zecchini (Poids plumes)

20h30 : Zarah Fairn contre Jacqueline Cavalcanti (Poids coqs)

20h : Nora Cornolle contre Joselyne Edwards (Poids coqs)

19h30 : Ange Loosa contre Rhys McKee (Poids mi-moyens)

19h : Farid Basharat contre Kleyfson Rodrigues (Poids coqs)

DIFFUSION TÉLÉVISÉE DE L’UFC PARIS

La carte principale de l’UFC Paris 2 commencera à 20h le samedi 2 septembre 2023. Le combat très attendu de Ciryl Gane face à Serghei Spivac devrait se terminer peu avant minuit. Pour ne rien manquer de cette soirée de combat, seulement la deuxième en France, rendez-vous sur RMC Sport 2 ! Vous pouvez vous abonner pour 19,99 euros par mois pour accéder à toutes les chaînes du groupe RMC.

La chaîne proposera également une couverture en clair des trois derniers combats sur RMC Découverte, permettant ainsi à tous de profiter de l’événement et de mettre en avant les combats diffusés chaque semaine.

COMMENT REGARDER L’UFC PARIS EN STREAMING ?

En ce qui concerne les options de streaming, en plus de l’offre numérique de RMC Sport, si vous souhaitez avoir accès aux combats de la carte principale de la nuit ainsi qu’à tous les combats de la carte préliminaire, optez pour l’UFC Fight Pass, disponible pour 9,99 € par mois.