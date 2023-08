MMA – UFC : Sterling et O’Malley se chauffent dans un face-à-face sous tension !

À l’approche de l’UFC 292, prévu dans la nuit du 19 au 20 août, la première conférence de presse majeure vient de s’achever, offrant un moment de confrontation électrique entre Sterling et O’Malley.

Alors que l’événement UFC 292 se profile à l’horizon, la première conférence de presse d’avant combat s’es tenu hier soir. Cet instant a donné aux têtes d’affiche de la soirée l’opportunité d’échanger des mots et de faire monter la pression lors d’un face à face sous tension.

Cette conférence de presse a été le théâtre d’un face-à-face tendu entre Aljamain Sterling et Sean O’Malley a voir en image ci-dessous :

🎼 If you are what you say you are, a superstar… 🎼

🍭 @SugaSeanMMA steps into his first title shot against the 135lbs king 🏆 @FunkmasterMMA! #UFC292 pic.twitter.com/mXuxa0acXh

— UFC Europe (@UFCEurope) August 17, 2023