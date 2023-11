NBA : Enorme duel Lakers vs Clippers ! Lebron, Kawhi et Paul George cartonnent !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La NBA est de retour et cette nuit le gros duel de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers a tourné à l’avantage des hommes de Lebron après prolongation !

Les Lakers se sont imposés 13 – 125 face aux Clippers après prolongation ! Lebron s’est offert une belle ligne de stats avec 35 points, 12 rebonds et 7 passes décisives. En face, PG a cumulé 35 points, Kawhi 38 !

Tonight in the Battle for LA 👀 LeBron: 35 PTS, 12 REB, 7 AST, W

Paul George: 35 PTS, 6 REB, 6 3PM Dueled ⚔️ pic.twitter.com/1ShBESx4YI — NBA (@NBA) November 2, 2023

What. A. Game. 🍿 LeBron: 35 PTS, 12 REB, 7 AST

Paul George: 35 PTS, 6 REB

Kawhi: 38 PTS, 6 REB, 5 AST Lakers outlast the Clippers in an OT THRILLER 🎬 pic.twitter.com/ngoaJnZ9cW — NBA (@NBA) November 2, 2023

SHOWTIME FOR THE KING 👑 LEBRON HAS 35 PTS 📺: Lakers-Clippers | OT live on ESPN pic.twitter.com/f9wbyxEaUb — NBA (@NBA) November 2, 2023