NBA: Gros trade incluant Nico Batum et James Harden !

Le joueur des Philadelphie Sixers, James Harden, avait qualifié son président de « menteur ». Une solution a été trouvée avec un trade de plusieurs joueurs vers les Clippers…

En effet, James Harden, PJ Tucker et Filip Petrusev vont quitter les Sixers pour les Clippers. Dans le sens inverse, le Français Nico Batum sera accompagné par Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin, plusieurs picks et un swap pick !

Lors d’une tournée promotion en Chine, James Harden a traité Daryl Morey, le président de sa franchise des Sixers, de « menteur« . Devant le public et les caméras, le meneur a insisté: « Laissez-moi répéter. Daryl Morey est un menteur, et je ne ferai pas partie d’une organisation dont il fait partie« .

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2023