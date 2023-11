Les Timberwolves du Minnesota se sont encore imposés et cette fois face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans 122 – 101 ! Anthony Edwards et Rudy Gobert ont été monstrueux !

Anthony Edwards is on fire ! Une nouvelle fois meilleur marqueur de son équipe avec 33 points, il s’est aussi offert un énorme contre !

