NBA : Le duel Lebron vs KD a tenu toutes ses promesses !

La NBA va bientôt reprendre, les équipes retrouvent le rythme en matches de présaison. Après 5 ans d’absence dans la conférence Ouest, Kevin Durant retrouvait LeBron James dans un choc Lakers vs Suns.

Phoenix s’est imposé 123 à 100 et les deux stars ont fait leur match. Kevin Durant a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points. LeBron James auteur de 19 points et 6 rebonds a fait son match et termine lui meilleur marqueur de son équipe.

KD’s turnaround fade finds its way in the hoop.

He’s up to 21 PTS in the first half ‼️

Watch Lakers/Suns LIVE on NBA TV: https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/qBtLpLlrv3

— NBA (@NBA) October 20, 2023