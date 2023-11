NBA : Le gros dunk de Wembanyama qui rend dingue Reggie Miller !

Les Spurs de San Antonio sont allés arracher une victoire 114 – 113 chez les Suns de KD ! Victor Wembanyama a été bien accompagné par son coéquipier Keldon Johnson !

Deuxième meilleur marqueur de son équipe avec 28 points, Victor Wembanyama a surtout fait vriller Reggie Miller qui était aux commentaires de ce match pour TNT. Le joueur français a claqué un gros dunk main gauche ! Wemby avait un adversaire de taille avec KD qui a accumulé 37 points !

Reggie Miller and Brian Anderson were all of us reacting to this Wemby dunk 😂

📺 Spurs and Suns are live on TNT pic.twitter.com/1oJJdm2BgB

— NBA (@NBA) November 1, 2023