NBA : Le méga dunk de la folle soirée de Wembanyama !

Auteur d’un énorme match lors de la victoire des Spurs de San Antonio face aux Suns, Victor Wembanyama a claqué un énorme dunk. Enjoy !



Meilleur marqueur de la rencontre avec 38 points, Victor Wembanyama a été dans tous les coups. Les Spurs se sont imposés 132 à 121 ! Wemby a cumulé 38 points, 10 rebonds mais aussi 2 contres et une interception, pour un pourcentage total de 58% au shoot. Il est déjà monstrueux au bout de 5 matches !

38 POINTS

10 REBONDS

2 CONTRES

2 PASSES

1 INTERCEPTION 15/26 AU TIR

3/6 À TROIS POINTS MONEY TIME DOMINÉ TOTALEMENT C’EST LE 5ÈME MATCH EN NBA POUR VICTOR WEMBANYAMA 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/N59hAX3wKZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2023

KD à propos de Wemby 🗯 « Je ne vois personne comme lui en NBA.

Je sais qu’on est tous deux grands et maigres, je sais qu’il m’a regardé jouer étant plus jeune, il en a regardé plein d’autres.

Il est unique.

Vous pouvez essayer de comparer, il va créer sa propre voie. » pic.twitter.com/Eg3ZgT762r — NBA France (@NBAFRANCE) November 3, 2023

Since blocks were tracked in 1973-74, only 3 teenagers have recorded 35+ PTS, 10+ REB, and 2+ BLK in a game. LeBron James (38/10/3 – 2004)

Kevin Durant (42/13/2 – 2008)

Victor Wembanyama (38/10/2 – 2023) pic.twitter.com/eObv6dgglM — NBA History (@NBAHistory) November 3, 2023

Dans un podcast spécial dédié à Wemby, JJ Redick, analyste reconnu, a voulu insister sur un autre aspect que les qualités offensives du joueurs des Spurs. Pour lui, Victor Wembanyama a surtout d’incroyables qualités défensives et il explique pourquoi.

Wemby faisait une ou deux choses tous les jours que personne n’avait jamais vues en défense !

« Je veux parler de sa défense, car à mes yeux c’est la chose la plus excitante à son sujet. Je ne sais pas si le fait qu’il se retrouve hors de position est volontaire ou pas, mais sa capacité à faire deux choses en même temps est intéressante, explique JJ Redick sur son Podcast. Un ami qui travaille chez les Spurs m’a envoyé un message avant le camp d’entrainement pour me dire que Wemby faisait une ou deux choses tous les jours que personne n’avait jamais vues en défense. Ses highlights offensifs comme son alley oop depuis la ligne à 3 points ou ses dribbles entre les jambes sont géniaux et il va en faire plein pendant la saison. Mais ce que j’attends le plus ce sont les actions défensives. Lui et Jeremy Sochan vont permettre à Gregg Popovich de faire des choses assez incroyables dans ce domaine. On a beaucoup parlé de « licornes » ces 10 dernières années, mais lui correspond vraiment au terme. »