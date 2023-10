NBA : Le nouveau carnage de Steph Curry !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La NBA est de retour et certains ont gardé leur bonnes habitudes. Steph Curry a régalé avec 42 poiunts marqué, 7 tirs à trois points et une victoire face à la Nouvelle Orléans.

Steph Curry s’est offert des shoots dans tous les sens une nouvelle fois. La star de Golden State s’offre de jolies statistiques avec 42 points marqués dont un 7/13 à 3 points.

STEPHEN CURRY CE SOIR : 42 POINTS À 68%

7/13 DE LOIN 🎯

5 REBONDS

5 ASSISTS

LA WIN À NEW ORLEANS ✅

EN BACK-TO-BACK 🤷‍♂️

APRÈS AVOIR SOUILLÉ HOUSTON HIER ✅ QUAND IL EST COMME ÇA, IL EST INHUMAIN ! pic.twitter.com/7a1wdkIez8 — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) October 31, 2023

STEPH IS ON FIRE 🔥 HE HAS 35 🔥 GSW/NOP: https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/LpiD16wxw9 — NBA (@NBA) October 31, 2023