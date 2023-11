NBA : Le (nouveau) pétage de plombs de Draymond Green qui étrangle Rudy Gobert !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le pivot français Rudy Gobert a été étranglé par le controversé Draymond Green lors d’une bagarre au début du match entre Minnesota et Golden State (104-101) ce mardi en NBA. L’intérieur des Warrios a bien évidement été exclu !

Dès le début du match entre Minnesota et Golden State, Jaden McDaniels (Minnesota) et Klay Thompson (Golden State) se sont accroché. Le français, Rudy Gobert a tenté de les séparer mais il a été violemment serré à la gorge par une clé d’étranglement par Draymond Green. Un geste incroyable et des images choquantes ! Green a été exclu ainsi que Thompson et McDaniels, Gobert a expliqué après la rencontre qu’il voualit juste séparer les joueurs. « Ma première pensée a simplement été: ‘Je ne vais pas me battre, je dois être dans ce match pour aider mon équipe. J’ai juste montré à l’arbitre que j’avais les mains levées et j’ai juste attendu que la situation soit terminée. Rien de plus. Ce n’était pas un étranglement assez bon pour m’endormir. »

Things are getting HEATED and out of control early 👀 pic.twitter.com/q9tNRPUGIQ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 15, 2023