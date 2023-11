NBA : Le très beau move de Wembanyama… les Spurs perdent encore !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les Spurs de San Antonio se sont encore inclinés et cette fois c’était au Garden face aux Knicks de New York ! Victor Wembanyama n’a marqué que 14 points (en 30 minutes de jeu), il a par contre réussi un bel enchainement avec un dunk à la clé !

C’est plus difficile pour Victor Wembanyama et les Spurs qui ont pris une nouvelle défaite face aux Knicks 126 – 105. Barrett et Randle ont fait le job, Wemby a quand même montré ses qualités notamment sur cette action.