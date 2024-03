Les Clippers se sont inclinĂ©s face aux Sixers (121-107) malgrĂ© toujours plusieurs absents importants. Dans cette rencontre, Kelly Oubre Jr s’est offer un Ă©norme contre sur Paul George !

Such an awesome pic. Oubre with maybe the chase down block of the year#BrotherlyLove pic.twitter.com/eGZu2143nm

