NBA : L’énorme poster dunk de Malik Monk !

La NBA a repris, deuxième session et un énorme dunk de Malik Monk lors de la victoire des Kings face au Jazz !

Les Kings ont surclassé le Jazz ! Grosses perf d’Harrison Barnes qui a marqué 33 pts et de Domantas Sabonis qui finit en double-double avec 22 pts, 12 rebonds ! Mais ce qui a marqué la soirée, c’est l’énorme dunk de Malik Monk !

« That was ridiculous… that was probably his best one »

-Harrison Barnes on Malik Monk’s 3Q dunk pic.twitter.com/uZSmx9zL9S

— NBA (@NBA) October 26, 2023