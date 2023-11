NBA : Les deux gestes incroyables de la nuit !

Une superbe passe décisives et un shoot après un geste très malin, voila les deux grosses actions de la nuit en NBA. Lors de la victoire des Bucks face aux Bulls 118 – 109 mais aussi la victoire des Celtics face aux Knicks de New York, les équipes perdantes ont réalisé les deux highlights de la nuit !

DeMar DeRozan lasers an ACROBATIC dime to Coby White for the triple 🔥

Bucks-Bulls | Live on the NBA App 📲https://t.co/8aCWXCW6ld pic.twitter.com/qjmwdsy4rJ

— NBA (@NBA) November 14, 2023