NBA : Premier match officiel de Wembanyama, Spurs vs Mavericks, quelle heure, quelle chaine TV ?

Les débuts de Victor Wembanyama pour son premier match officiel avec les Spurs de San Antonio c’est pour cette nuit. A quelle heure et sur quelle chaine TV pour voir ce match entre les Spurs et Dallas ?

Le premier match de officiel de Victor Wembanyama pour cette saison NBA va se jouer ce soir entre San Antonio Spurs – Dallas Mavericks. Cette rencontre va se jouer dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 octobre. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 3h30 heure française.

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks est diffusé en direct et en exclusivité sur la chaîne TV beIN SPORTS 1.

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks en streaming

Pour voir cette rencotnre sur votre tléphone, tablette ou écran d’ordinateur, il faut disposer d’un abonement à BeIN Sports se connecter sur leur site.

Dans un podcast spécial dédié à Wemby, JJ Redick, analyste reconnu, a voulu insister sur un autre aspect que les qualités offensives du joueurs des Spurs. Pour lui, Victor Wembanyama a surtout d’incroyables qualités défensives et il explique pourquoi.

Wemby faisait une ou deux choses tous les jours que personne n’avait jamais vues en défense !

« Je veux parler de sa défense, car à mes yeux c’est la chose la plus excitante à son sujet. Je ne sais pas si le fait qu’il se retrouve hors de position est volontaire ou pas, mais sa capacité à faire deux choses en même temps est intéressante, explique JJ Redick sur son Podcast. Un ami qui travaille chez les Spurs m’a envoyé un message avant le camp d’entrainement pour me dire que Wemby faisait une ou deux choses tous les jours que personne n’avait jamais vues en défense. Ses highlights offensifs comme son alley oop depuis la ligne à 3 points ou ses dribbles entre les jambes sont géniaux et il va en faire plein pendant la saison. Mais ce que j’attends le plus ce sont les actions défensives. Lui et Jeremy Sochan vont permettre à Gregg Popovich de faire des choses assez incroyables dans ce domaine. On a beaucoup parlé de « licornes » ces 10 dernières années, mais lui correspond vraiment au terme. »