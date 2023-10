NBA : Réveil tardif pour Wembanyama, défaite des Spurs vs Mavericks, Doncic en triple double !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les débuts de Victor Wembanyama pour son premier match officiel avec les Spurs de San Antonio c’etait cette nuit. Les Spurs se sont inclinés face à Dallas et un Luca Doncic injouable !

Le premier match de officiel de Victor Wembanyama pour cette saison NBA s’est joué dans la nuit entre San Antonio Spurs – Dallas Mavericks. Dallas s’est imposé 126 – 119, Wemby a marqué 15 points dont 9 dans le dernier quart temps. C’est Luka Doncic qui a été au dessus du lot avec un triple double dès le premier match de sa saison !

Spurs-Mavs went down to the wire for a fantastic finish in San Antonio 🔥 – Luka: 33 PTS, 13 REB, 10 AST

– Wemby: 15 PTS (9 in Q4), 5 REB, 67% FG

– Kyrie: 22 PTS, 6 AST

– Devin Vassell: 23 PTS, 5 REB Dallas held on to win 126-119 #KiaTipOff23 pic.twitter.com/oIaGaxooFB — NBA (@NBA) October 26, 2023

Victor Wembanyama in his NBA debut: – 15 PTS (9 in Q4)

– 5 REB

– 67% FG Welcome to the Association 💪 #KiaTipOff23 pic.twitter.com/eFWYCoBmy6 — NBA (@NBA) October 26, 2023

WEMBY AND-ONE. Spurs lead in San Antonio! 📺: Spurs-Mavs | Live on ESPN | #KiaTipOff23 pic.twitter.com/jVJe853Ui3 — NBA (@NBA) October 26, 2023



Dans un podcast spécial dédié à Wemby, JJ Redick, analyste reconnu, a voulu insister sur un autre aspect que les qualités offensives du joueurs des Spurs. Pour lui, Victor Wembanyama a surtout d’incroyables qualités défensives et il explique pourquoi.

Wemby faisait une ou deux choses tous les jours que personne n’avait jamais vues en défense !

« Je veux parler de sa défense, car à mes yeux c’est la chose la plus excitante à son sujet. Je ne sais pas si le fait qu’il se retrouve hors de position est volontaire ou pas, mais sa capacité à faire deux choses en même temps est intéressante, explique JJ Redick sur son Podcast. Un ami qui travaille chez les Spurs m’a envoyé un message avant le camp d’entrainement pour me dire que Wemby faisait une ou deux choses tous les jours que personne n’avait jamais vues en défense. Ses highlights offensifs comme son alley oop depuis la ligne à 3 points ou ses dribbles entre les jambes sont géniaux et il va en faire plein pendant la saison. Mais ce que j’attends le plus ce sont les actions défensives. Lui et Jeremy Sochan vont permettre à Gregg Popovich de faire des choses assez incroyables dans ce domaine. On a beaucoup parlé de « licornes » ces 10 dernières années, mais lui correspond vraiment au terme. »