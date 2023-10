NBA : Steph Curry retrouve ses bonnes habitudes et enflamme le Chase Center !

La NBA va bientôt reprendre, les équipes retrouvent le rythme en matches de présaison. Steph Curry a régalé avec Golden State en marquant un shoot à 3 points décisif à 5 seconde de la fin du match face aux Kings.

Steph Curry s’est offert un shoot dont il a le secret pour offrir une victoire de prestige à son équipe menée de 2 points à 5 secondes de la fin. Au delà de ce panier, Curry a marqué 30 points !

ARE YOU SERIOUS?

STEPH SPLASH SENDS EVERYONE HOME 🤯 https://t.co/7oP9MxL4BJ pic.twitter.com/YLjfXXLcRx

— NBA (@NBA) October 19, 2023